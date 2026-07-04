Soha ekkora hiánnyal nem számoltak Európa legerősebb gazdaságában

A német kormány hétfőn fogadja el a 2027-es költségvetés első tervezetét, amely rekordmagas, 203,6 milliárd eurós hitelfelvétellel számol. Ezt szombaton erősítették meg a pénzügyminisztériumi források, igazolva a Reuters hírügynökség pénteki értesülését.

Az újonnan tervezett hitelfelvétel mértéke jelentősen meghaladja a korábbi várakozásokat, köztük az áprilisban jelzett 196,5 milliárd eurót, és többszöröse az előző kormány idején, 2024-ben rögzített 50,5 milliárd eurónak. A növekedést elsősorban a megemelt beruházási és védelmi kiadások magyarázzák. A tervezett hitelfelvétel egy 118,7 milliárd eurós központi költségvetési tételből, egy 54,9 milliárd eurós infrastrukturális alapból, valamint egy 30 milliárd eurós különleges védelmi alapból tevődik össze.

A védelmi kiadások a 2026-ra tervezett 82,2 milliárd euróról 2027-ben 109 milliárd euróra emelkednek. Az Ukrajnának szánt támogatásokkal és az egyéb biztonsági kiadásokkal együtt a teljes összeg eléri a 130,1 milliárd eurót. A pénzügyminisztérium számításai alapján

a védelmi ráfordítások a 2026-os, GDP-arányos 2,8 százalékról 2029-re 3,5 százalékra növekednek.

Ukrajna megsegítésére Németország 2027-ben 11,6 milliárd eurót, majd 2028 és 2030 között évente további 8,5 milliárd eurót különít el. "Emögött az a szándék áll, hogy mindent megteszünk, ami Ukrajna támogatásához szükséges" – fogalmazott a pénzügyminisztérium egyik munkatársa.

A beruházások összértéke a 2025-ös 78,9 milliárd euróról 2027-re 117,5 milliárd euróra emelkedik. Ezt a növekedést egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alap, valamint a védelmi célú hitelfelvétel enyhített szabályai is segítik. A 2027-es költségvetési tervezet teljes kiadási főösszege így az idei évhez képest 5,9 százalékkal, 555,4 milliárd euróra növekszik.

Forrás: Reuters

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