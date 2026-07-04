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Tájkép sokk után: így térhet magához a piac a benzin védett árának kivezetése után
Gazdaság

Tájkép sokk után: így térhet magához a piac a benzin védett árának kivezetése után

Portfolio
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A Portfolio Checklist pénteki adásában többek között azzal foglalkoztunk, hogy hogyan élték meg a kis benzinkutak az üzemanyagok védett árát, miért áll lassan helyre a piac és milyen tényezők határozzák meg, hogy mennyiért tankolhatunk a nyáron. Vendégünk Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja volt.

A műsor első részében arról volt szó, hogy mintha megrendülni látszana a piacok bizalma a memóriacsip-gyártókban, ami több kulcsrészvény árazásában is testet öltött. A több százmilliárd dolláros kérdés az, hogy immár az egész AI-infrastruktúra sztori áll ingatag lábakon, vagy csak egy apró korrekciónak vagyunk tanúi. A témát Kaszab Balázzsal, a Portfolio elemzőjével veséztük ki.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Kifulladóban az AI-infrastruktúra forradalom? − (02:39)
  • Benzinkörkép a poszt-védett ár korban − (12:34)
  • Tőkepiaci kitekintő − (23:14)

Címlapkép forrása: Shutterstock

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