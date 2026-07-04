Tisza-kormány: 16 órakor jön Magyar Péter bejelentése, kikerült az energiaterv

Zéró tolerancia a korrupcióval szemben
A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van
- hangoztatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy a közösségi oldalán szombaton megjelent videóban.
Vitézy Dávid úgy fogalmazott: jelentős átalakulás zajlik a magyar közigazgatásban, 1990 óta talán a legnagyobb, és ennek az első hullámait látjuk, érzékeljük. Azt szeretnék elérni, hogy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztériumi működés legyen.
A miniszter azt kérte kollégáitól, hogy
ha bárki, aki még azt tapasztalja, hogy valamilyen módon a múltból ilyen típusú működés van, akkor ezt bátran tegye szóvá, jelentse be.
Hozzáfűzte: céljuk, hogy ezt a típusú működést - ami sok ágazatra jellemző volt, és nem gondolná, hogy az állami beruházások kivételek voltak - megváltoztassák.
Vitézy Dávid szerint Magyarország egy fejlettségi csapdába került az elmúlt néhány évben. A csehek, a lengyelek "hagynak le bennünket", az európai felzárkózás, amiben annyira bíztunk húsz évvel ezelőtt, elakadt néhány évvel ezelőtt. Ebből csak akkor fogunk tudni kitörni, ha a piaci mechanizmusokat, a gazdaság kitisztítását, a valós teljesítmények elismerését és a valós versenyt vissza tudjuk hozni a magyar gazdaság működésébe - jelentette ki.
Délután bejelentés jön
A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását.16 órakor bejelentés a részletekről
- írta Magyar Péter Facebook oldalán.
Hogy pontosan milyen változtatásokat tartalmaz a javaslat, arról a bejelentés után a Portfolio is beszámol.
Radikálisan átírják a milliárdos állami ingatlanbeszerzések szabályait
Újabb uniós irányelv mentén szigorítaná a kormány a hazai szabályozást: nyilvánosságra került az energiahatékonysági törvény módosításának tervezete. A jogszabálycsomag célja, hogy az állami szférában megvalósuló, uniós értékhatárt elérő ingatlanbeszerzések és -bérlések kötelezően környezetbarát pályára álljanak. A jövőben a közpénzből gazdálkodó szervezetek főszabály szerint már csak szigorú energetikai követelményeknek megfelelő, közel nulla energiaigényű épületek mellett köteleződhetnek el, közvetlenül ösztönözve a fenntarthatóbb ingatlanpiaci működést.
Megjelent a kormány energiaterve: dinamikus tarifák, bürokráciacsökkentés és szélerőművek
Társadalmi egyeztetésre bocsátották az a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) energetikai vállalásaihoz kapcsolódó átfogó törvénymódosítási tervezet, amely alapjaiban rajzolja újra a hazai megújulóenergia-piacot és a villamosenergia-szektort. A szabályozási csomag nem aprózza el a változtatásokat: a zöldberuházások felpörgetése mellett a lakossági és üzleti árampiacot is teljesen új alapokra helyezi.
Megszólalt Magyar Péter Áder János alapítványáról
A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök "közpénznyelő alapítványa" eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek a töredékét kapja működésre a tíz magyar nemzeti park évente.
Kiderült, kiknek adott volna 400 millió forintot a választás előtti napokban Hankó Balázs
Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter – egyben az NKA feje –, még április 8-án, négy nappal az országgyűlési választás előtt is támogatásokat osztott ki a Nemzeti Kulturális Alapból, annak is az egyedi miniszteri keretéből. A döntéseket később felülvizsgáló Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) ezek között olyan szabálytalanságokra bukkant, amelyek miatt Tarr Zoltán kulturális miniszter végül valamennyi támogatást visszavonta. Most a 444.hu megszerezte a támogatások listáját, mely szerint a legnagyobb, egyenként 50 millió forintos támogatást három szervezet kapta volna, köztük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Patr-Event Magyarország Kft., míg a Roma Inkubátor Kulturális, Művészeti és Hit Egyesületnek 35 millió forintot ítéltek meg. A listából az is látszik, hogy Rúzsa Magdi vajdasági koncertjét 6 millióval, a Bagossy Brothers Company nagyvarsányi és érpataki fellépését pedig 5-5 millióval támogatta volna meg saját hatáskörben Hankó.
A katonaság besegített a hőség ellen
A bajban mutatkozik meg igazán az összefogás ereje. Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a Magyar Honvédségre nemcsak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak - írta szombaton Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a katonák az ország 13 helyszínén, 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46 700 zacskós ivóvizet és 1 051 000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést.
Hétvégén sem pihen a Tisza-kormány: nyílt pályázat az egyetemi alapítványok vezetésére
Szombat reggel Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be, hogy nyilvános pályázaton választják ki az egyetemi alapítványok kuratóriumainak tagjait. Várhatóan napközben további kormányzati hírek érkeznek, ahogy az elmúlt hetekben már megszokhattuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azonnal lépett az MTVA új vezére
A Telex értesülései szerint Horváth P. András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója pénteken már fontos utasításokat adott: a közmédia átvilágítása alatt alkalmazandó szabályokról rendelkezik, illetve magához rendelte az összes sajtómegkeresést. Az intézkedés értelmében bármilyen új beszerzést, szerződést csak a vezérigazgató előzetes engedélyével köthetnek meg, 10 millió forint feletti kifizetéshez pedig írásos jóváhagyás szükséges. Az átvilágítás időtartama alatt fel kell függeszteni a napi működésen felüli minden tervezett eszközbeszerzést, beruházást, fejlesztést, de új projektek sem indulhatnak.
Az egyes területek vezetőinek hétfő délig kimutatást kell készíteniük a folyamatban lévő szerződésekről, kötelezettségvállalásokról, beszerzésekről, illetve a következő 30 napban tervezett kifizetésekről.
Pénzeső menti meg Magyarországot, de van egy komoly növekedési kockázat, ami egyre aggasztóbb
Óvatos gyorsulás jöhet, de a régiót újra az infláció fogja vissza.
Soha ekkora hiánnyal nem számoltak Európa legerősebb gazdaságában
Hétfőn lehet hivatalos.
A csőd szélére sodródott egy magyar település
Nem fogadták el a zárszámadást.
Tájkép sokk után: így térhet magához a piac a benzin védett árának kivezetése után
Hosszabb időbe fog telni, mire minden helyreáll.
Kitörtek a harcok a lázadók és a kormányerők között az afrikai országban
Fegyverropogást hallani több városból is.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt
Poltava régióban csaptak le.
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.