Tisza-kormány: 16 órakor jön Magyar Péter bejelentése, kikerült az energiaterv

A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van

- hangoztatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy a közösségi oldalán szombaton megjelent videóban.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott: jelentős átalakulás zajlik a magyar közigazgatásban, 1990 óta talán a legnagyobb, és ennek az első hullámait látjuk, érzékeljük. Azt szeretnék elérni, hogy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztériumi működés legyen.

A miniszter azt kérte kollégáitól, hogy

ha bárki, aki még azt tapasztalja, hogy valamilyen módon a múltból ilyen típusú működés van, akkor ezt bátran tegye szóvá, jelentse be.

Hozzáfűzte: céljuk, hogy ezt a típusú működést - ami sok ágazatra jellemző volt, és nem gondolná, hogy az állami beruházások kivételek voltak - megváltoztassák.

Vitézy Dávid szerint Magyarország egy fejlettségi csapdába került az elmúlt néhány évben. A csehek, a lengyelek "hagynak le bennünket", az európai felzárkózás, amiben annyira bíztunk húsz évvel ezelőtt, elakadt néhány évvel ezelőtt. Ebből csak akkor fogunk tudni kitörni, ha a piaci mechanizmusokat, a gazdaság kitisztítását, a valós teljesítmények elismerését és a valós versenyt vissza tudjuk hozni a magyar gazdaság működésébe - jelentette ki.