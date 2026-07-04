Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

A Velencei Bizottság magas rangú delegációja csütörtökön a magyar Parlamentben folytatott egyeztetéseket - írta Forsthoffer Ágnes posztjában.

A találkozó fókuszában a jogállamiság, a korrupció elleni fellépés és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdései álltak, a testület képviselői pedig jelezték, hogy hivatalos felkérés esetén a jövőben is készséggel nyújtanak szakmai iránymutatást a jogrendszert érintő kérdésekben

- emelte ki.

Az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének képviseletében Marta Cartabia elnök, Simona Granata-Menghini igazgató-titkár, valamint Christoph Grabenwarter osztrák delegált érkezett az Országházba. A megbeszélés során a magyar résztvevők vázolták a stabil és kiszámítható jogrend kiépítésére vonatkozó politikai célkitűzéseiket. Hangsúlyozták, hogy a kiemelt feladatok közé sorolják

a korrupció visszaszorítását, a jogállamisági normák érvényesítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítását, valamint az átláthatósági követelményeknek való megfelelést.

Marta Cartabia elnök a találkozón egyértelművé tette, hogy a Velencei Bizottság nem vesz részt politikai vitákban, feladata kizárólag a jogi segítségnyújtás. A testület vizsgálata minden esetben hivatalos megkeresésre indul, így nyitottak arra, hogy véleményezzék a hozzájuk beérkező, a demokratikus intézményrendszert érintő jogi kérdéseket.

A bizottság – amelynek Magyarország is tagja – alapvető célja, hogy szakmai állásfoglalásaival segítse a tagállamokat jogrendszerük fejlesztésében, különös tekintettel az alkotmányosságra, a fékek és ellensúlyok rendszerére, a választójogra, valamint az emberi jogi intézmények nemzetközi normákhoz történő igazítására.