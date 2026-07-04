Történelmi bővülés után újabb nagy lépésre készül a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem 492 orvostanhallgatója vette át diplomáját az MVM Dome-ban rendezett ünnepségen, ahol Merkely Béla rektor a hat évvel ezelőtt, a Covid-járvány idején indult évfolyam kihívásait és az egyetem fejlődését méltatta. A rektor kiemelte, hogy a Semmelweis mára Európa legjelentősebb háromnyelvű orvosképző intézményévé vált, és számos új klinikai területtel, valamint infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott. Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke a mesterséges intelligencia térhódítása mellett az orvosi hivatás emberi oldalának fontosságát hangsúlyozta. Az ünnepséget követően az egyetem tízéves együttműködési megállapodást kötött a kaiserslauterni Westpfalz-Klinikummal, újabb németországi campust hozva létre.

Merkely Béla 492 végzős orvostanhallgató előtt mondott köszöntőjében arról beszélt, hogy az orvosok különleges helyzetben vannak.

Számunkra az ember nem egy körvonal nélküli derengés a célok homályában. A mi emberünk felfekszik a vizsgálóágyra, odanyújtja a karját, szabaddá teszi a mellkasát. Tünete, vérképe, szövettani eredménye van. Leletei és félelmei. A saját ügyét, törékeny életét teszi a kezünkbe. Mi pedig a legféltettebb kincsét, az egészségét adhatjuk neki vissza, aminek védelmére felesküdtünk

- fogalmazott a rektor az MVM Dome-ban rendezett ünnepségen.

Kiemelte, hogy a hallgatók már a gyakorlatorientált képzést előtérbe helyező, és a változó igényekre érzékenyen reagáló curriculumreform keretében végezték tanulmányaikat, a betegágyak mellett, a klinikai munkában tapasztalatokat szerezve.

A rektor emlékeztetett, hogy a most diplomát szerző hallgatók útja hat évvel ezelőtt rögtön egy "meredek szakasszal", a Covid-világjárvánnyal indult. "Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a kötelesség, hogy az egyetem polgárainak a védekezés frontvonalában is helyt kellett állniuk" - mondta Merkely Béla.

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Mint mondta, az elmúlt évek alatt az egyetem is gyarapodott, történelmi mértékben bővült a portfóliója, és

olyan területekkel gazdagodott, mint a traumatológia, az idegsebészet, a rehabilitáció, a neurointervenció és a reumatológia.

Hozzátette: átadták a térségünkben egyedülálló Nemzeti Orvosi Innovációs és Képző Központot, megújult a herceghalmi sebészeti oktató és kutatólabor, elkészült a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete, valamint letették az Elméleti és Orvostudományi Központ új épületének alapkövét.

Egyre jobbnak és jobbnak lenni, mindig a fejlődés élére állni: ez a Semmelweis több mint 250 éves hagyománya és ez a mai törekvése is

- emelte ki.

Szerinte ennek köszönhető, hogy az Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak fele nemzetközi diák. Merkely hangsúlyozta, hogy mára a Semmelweis Egyetem Európa legjelentősebb három nyelvű orvosképző intézményévé vált.

A diplomaosztón Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy az orvosdoktor-avatás egyszerre lezárása egy hosszú, sokszor embert próbáló tanulási időszaknak, és kezdete egy olyan hivatásnak, amelyben a tudás önmagában soha nem elég: szükség van ítélőképességre, felelősségvállalásra, emberi tartásra és folyamatos megújulásra is.

Rámutatott, a technológia, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia gyökeresen alakítja át az egészségügyet, de az orvoslás lényegét nem veszi át: a beteg számára továbbra is a felkészült, felelős orvos jelenti a biztonságot. "A jövő sikeres orvosának ezért egyszerre kell értenie a tudományhoz, a technológiához és az emberekhez" - tette hozzá.

Az alapítvány elnöke kitért arra is, napjainkban már jellemző jelenség, hogy a betegek a mesterséges intelligenciához fordulnak diagnózisért, terápiás megoldásért.

Egy jó orvos feladata az, hogy olyan szintű szakmai hitelességet tudjon felmutatni, mely a beteget visszatereli erről az útról az orvos irányába

- fogalmazott Orbán Gábor, hozzátéve, hogy ehhez a szakmai hitelességhez a Semmelweis minden alapot meg tudott adni a hallgatóknak.

Az intézmény tájékoztatása szerint az orvosavatót követően a Semmelweis Egyetem hosszú távú, tíz évre szóló átfogó oktatási, kutatási és tudományos együttműködési megállapodást köt a kaiserslauterni Westpfalz-Klinikummal. Ezzel az egyetem újabb campust hoz létre Németországban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi