Újabb restitúciós ügy: most egy Van Gogh-festmény miatt kell magyarázkodnia a neves francia múzeumnak

Törvényi hiányosságok, a feledés, talán a közös akarat hiánya, de a birtokon belül a jóhiszeműséghez ragaszkodó múzeumok is nehezítik a náci közreműködéssel szétszóródott értékek restitúcióját világszerte. Évtizedek kellettek még az európai kultúra fellegvárának számító Párizsban is, hogy eljussanak a törvényalkotók annak elismeréséig, hogy az üldözött zsidók gyűjteményéből a világban szétszóródott műtárgyakat „ellopták”. A francia nemzeti vagyont védő törvény alapján a múzeumi gyűjtemények „elidegeníthetetlenek”, és
a háború óta alig-alig fordult elő, hogy ezek az intézmények megváltak volna olyan értékektől, amelyek restitúcióját kérte a hajdani tulajdonos leszármazottja.
Nagy port vert fel 2022-ben amikor 15 festmény visszaszolgáltatására adott lehetőséget egy, a francia nemzetgyűlés és a szenátus által is jóváhagyott, valójában kivételes jogszabály. Ezek között kettőt, egy Chagall-művet, valamint Gustav Klimt kivételes alkotását a Musée d’Orsay faláról akasztották le, de, hogy ez nem vált általános gyakorlattá, azt ismét jelzi egy újabb ügy. Közel egy évtizede egy Van Gogh-festményt szeretne visszakapni az intézménytől egy hajdani berlini gyűjtő unokája.
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