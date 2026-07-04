Újabb restitúciós ügy: most egy Van Gogh-festmény miatt kell magyarázkodnia a neves francia múzeumnak

Franciaországban is nehezen birkóznak meg a nácik műtárgypiaci hagyatékával, az ellopott, kényszereladott értékek útjának követhetetlenségével. Most egy Van Gogh-mű borzolja a kedélyeket, amelyet a Musée d’Orsay faláról kér vissza egy hajdani berlini gyűjtő unokája.

Törvényi hiányosságok, a feledés, talán a közös akarat hiánya, de a birtokon belül a jóhiszeműséghez ragaszkodó múzeumok is nehezítik a náci közreműködéssel szétszóródott értékek restitúcióját világszerte. Évtizedek kellettek még az európai kultúra fellegvárának számító Párizsban is, hogy eljussanak a törvényalkotók annak elismeréséig, hogy az üldözött zsidók gyűjteményéből a világban szétszóródott műtárgyakat „ellopták”. A francia nemzeti vagyont védő törvény alapján a múzeumi gyűjtemények „elidegeníthetetlenek”, és

a háború óta alig-alig fordult elő, hogy ezek az intézmények megváltak volna olyan értékektől, amelyek restitúcióját kérte a hajdani tulajdonos leszármazottja.

Nagy port vert fel 2022-ben amikor 15 festmény visszaszolgáltatására adott lehetőséget egy, a francia nemzetgyűlés és a szenátus által is jóváhagyott, valójában kivételes jogszabály. Ezek között kettőt, egy Chagall-művet, valamint Gustav Klimt kivételes alkotását a Musée d’Orsay faláról akasztották le, de, hogy ez nem vált általános gyakorlattá, azt ismét jelzi egy újabb ügy. Közel egy évtizede egy Van Gogh-festményt szeretne visszakapni az intézménytől egy hajdani berlini gyűjtő unokája.