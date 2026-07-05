Az olajkitermelés újabb növeléséről döntött az olajkartell

Az OPEC+ vasárnapi közleménye szerint a szervezet augusztustól tovább növeli kitermelési céljait, ami többletkínálatot jelent a világpiacon abban az időszakban, amikor a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása miatt eleve csökkennek az olajárak - írja a Reuters.

Az olajtermelő országok szövetsége egy online egyeztetésen döntött arról, hogy

augusztustól napi 188 ezer hordóval megemeli a kvótákat.

Ez a lépés a júniusra és júliusra bejelentett, hasonló mértékű kínálatnövelést toldja meg. Az OPEC+ hét kulcsfontosságú tagja – köztük Oroszország – április és július között összesen csaknem napi 800 ezer hordóval növelte kitermelési kvótáját.

A növelés azonban jórészt csak papíron valósult meg az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt, amely a tankerhajó-forgalom elől lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a blokád több meghatározó OPEC+-tagot is súlyosan érintett, köztük Szaúd-Arábiát, Kuvaitot és Irakot.

A kartell kitermelése az OPEC adatai szerint a februári napi 42,77 millió hordóról májusra 33,13 millió hordóra esett vissza.

A termelés júniusban kezdett helyreállni, részben az amerikai erőfeszítéseknek köszönhetően, amelyek segítettek az Egyesült Arab Emírségeknek és más tagállamoknak az export növelésében, de a szint még így is elmarad a háború előttitől.

A folyamatos kínálati zavarok ellenére az olajárak visszatértek a háború előtti szintre. Az árakat a kínai import visszaesése, a Közel-Keleten kívüli termelők nagyobb exportja, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált, rekordméretű stratégiai olajtartalék-felszabadítás is nyomás alatt tartotta. A Washington és Teherán között a háború lezárásáról kötött szándéknyilatkozat szintén meggyőzte a piaci szereplőket arról, hogy a kínálat végül stabilizálódik. A Brent nyersolaj hordónkénti ára pénteken 72 dollár közelében mozgott, szemben a korábbi, 120 dollár feletti csúcsértékekkel.

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A kitermelési célok mellett az OPEC+ más kihívásokkal is szembesül, mivel az

Egyesült Arab Emírségek kilépett a csoportból, Irak pedig magasabb kvótákat követel.

A 21 tagot számláló szövetségben az elmúlt években mindössze hét ország – Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán – vett részt a havi termeléskoordinációban. Ők a 2023-ban elfogadott, napi 1,65 millió hordós korlátozás fokozatos feloldásának keretében növelik a kitermelésüket. Az Egyesült Arab Emírségek azért lépett ki áprilisban, mert a szervezet korlátozásaitól függetlenül, a tényleges kapacitásaihoz szerette volna igazítani a termelését.

A Reuters számításai szerint az augusztusi emelést követően

a hét kulcstagnak még mintegy napi 379 ezer hordónyi tartaléka marad az eredeti korlátozásból.

Amennyiben az augusztus 2-i ülésen szeptemberre is hasonló mértékű növelést hagynak jóvá, teljesen kivezetik a 2023-as termeléscsökkentést.

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