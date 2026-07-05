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Baleset miatt nagy a torlódás az M1-es autópályán
Gazdaság

Baleset miatt nagy a torlódás az M1-es autópályán

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Két motoros és egy személygépjármű összeütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Óbarok térségében. A baleset miatt mindkét irányban több kilométer hosszú torlódás alakult ki - közölte az Útinform.

A 42-es km-nél a terelésben, a határ felé pályazárat vezettek be, valamint a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták a helyszínelés, és a mentés miatt.

Mindkét irányban több km hosszú torlódás alakult ki.

Szintén az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és Biatorbágy, a 62-es és a 20-as km között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a terelésben.  Az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Balatonvilágos és Szabadbattyán, a 88-as és a 70-es km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A Magyar Közút Útdíj Üzletág 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6 autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszára. Ez azt jelenti, hogy az érintett 2,5 km hosszú útszakaszon a 3,5 t feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség útdíj bevallására sem a viszonylati jeggyel, sem pedig a fedélzeti eszközzel (OBU) közlekedő járművek esetében. A HU-GO e-útdíj-rendszerben közlekedő ügyfeleknek további teendője jelenleg nincsen.

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