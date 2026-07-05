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Csillagászati árak, évekig tartó spórolás egy álomért: sok szurkoló a vagyonát rákölti a foci-vb-re
Gazdaság

Csillagászati árak, évekig tartó spórolás egy álomért: sok szurkoló a vagyonát rákölti a foci-vb-re

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Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai csillagászati magasságokba szöktek, a szurkolókat ez láthatóan nem tántorítja el, sokan ugyanis több ezer, egyesek pedig akár több tízezer dollárt is hajlandók elkölteni azért, hogy a helyszínen lehessenek. A CNBC Make It stábja a New York-i Penn Station előtt kérdezett meg drukkereket, akik közül senki sem bánta meg a kiadást - számolt be a CNBC.

A számok önmagukért beszélnek. Július elején

a rangosabb egyenes kieséses mérkőzések legjobb helyeit mintegy 20 ezer dollárért kínálták

a StubHub másodpiacán, de még a felső szektorokba szóló belépők is sok esetben 5 ezer dollár körül mozogtak. A jegy ráadásul csak a költségek egy részét fedezi, a repülőjegy, a szállás, az autóbérlés, az étkezés és az ajándéktárgyak tovább növelik a végösszeget.

A brit Tony Richardson és fia több hetet töltött az Egyesült Államokban, vakációjukat pedig kifejezetten a mérkőzések köré szervezték. A repülőjegyeket időben lefoglalták körülbelül 2000 dollárért, a belépőkért fejenként nagyjából 1000 dollárt fizettek, míg a szállásra és az autóbérlésre további ezreket költöttek. Útjuk Orlandótól Dallasig, New Orleanson és a Niagara-vízesésen át egészen New Yorkig vezetett. "

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Ez egy életre szóló utazás

– mondta Richardson, aki szerint az élmény teljesen megváltoztatta az Egyesült Államokról alkotott képét. A New York-i Andrew Hall repülőre és szállásra nem költött, cserébe viszont a FIFA prémium vendéglátási csomagjaira áldozott, amelyek étkezést, italokat és VIP-társalgóhoz való hozzáférést is tartalmaztak. Jegyenként mintegy 2000 dollárt fizetett, így az öt meccsért összesen több mint 12 ezer dollárt szán a tornára. "A feleségem áldását adta rá, mivel terhes. Azt mondta, ez az ő ajándéka nekem" – mesélte.

A legtöbbet a Rachel és Nigel Vinecombe házaspár áldozza a tornára, ők tíz mérkőzésre nagyjából 150 ezer dollárt szánnak,

amiből mintegy 100 ezret a FIFA VIP-jegycsomagjaira költöttek. Programjukban nyolc New Jersey-i meccs mellett egy miami negyeddöntő és egy atlantai elődöntő is szerepel. A Tel-Avivból érkezett pár már a következő, Portugália, Spanyolország és Marokkó által közösen rendezendő világbajnokságra is készül.

A mexikói Guadalajarából érkező Miguel Macias mintegy 2500 dollárt költ a New York-i útjára, és korábban már egy mexikóvárosi mérkőzésen is szurkolt. Négy éven át gyűjtött a kalandra, és elmondása szerint egyáltalán nem bánja a kiadásokat. "

Éveken át spóroltam ezért az élményért, és száz százalékig megérte

– tette hozzá.

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