Hegedűs Zsolt bejelentette: jön a megújulás, nyílnak a pályázatok

Magyarország egészségügyi minisztere bejelentette, hogy nyitva vannak a pályázatok, amiket a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira írtak ki.

A tárcavezető a posztjában közölte, hogy a pályázatok megnyitása jelent valódi lehetőséget az orvosegyetemek irányításának megújítására. Kiemelte, hogy az orvosképzés, a klinikai ellátás és az egészségtudományi kutatás egymástól elválaszthatatlan területek, éppen emiatt kulcsfontosságú, hogy milyen irányítás alá kerülnek az egyetemek. Szerinte a hiteles szakmai szereplők bevonása a cél ezzel, akik ált nagyobb szerepet kaphat például az átláthatóság és a szakmai szempontok.

Hegedűs megnevezte az érintett intézményeket is: a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem van benne a körben.

Azzal zárja a posztját:

arra biztatunk minden felkészült, szakmailag hiteles és az orvosi hivatás értékei iránt elkötelezett kollégát, hogy fontolja meg a pályázat benyújtását.

A pályázatok leadására július 18-ig van idő.

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