CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk a következő 24 órában
Gazdaság

Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk a következő 24 órában

Portfolio
|
MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mérsékelten meleg, de gyakran szeles időjárásra számíthatunk a következő időszakban a HungaroMet előrejelzése szerint. Hétfőn elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Bár a hőmérséklet nagyrészt a kellemes tartományban alakul, a mindennapokat az ismétlődően megerősödő szél teszi majd változatosabbá. Rendkívüli hőségre emiatt nem kell készülni, ám a mérsékelt meleg mellett érdemes számolni az élénkebb légmozgással is a szabadtéri programok tervezésekor.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északi, illetve keleti részein ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást, amelyek mentén felhős az ég, és az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak.

Európa többi részén egy nyugatról benyúló anticiklon következtében jellemzően napos, száraz az idő.

Azonban az említett északra vonuló ciklonok nedvesebb légtömegei a magas légnyomás által uralt területre érve helyenként felhősebb, csapadékosabb időjárást okoznak. A legmelegebb az Ibériai-félsziget nyugati felén van, ahol helyenként 40 fok fölé is emelkedik a hőmérséklet, de kontinensünk délnyugati felén is 30 fok körüli csúcsértékek jellemzőek. Ezzel szemben az északi, északkeleti tájakon 20 fok környékén alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Kárpát-medence fölé a következő 36 órában az említett anticiklon pereme húzódik, míg északról nedvesebb léghullámok érkeznek, így a változóan felhős égbolt mellett helyenként záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk.

Még több Gazdaság

Az olajkitermelés újabb növeléséről döntött az olajkartell

Rendetlenkedik Európa legaktívabb vulkánja, repülőteret kellett lezárni miatta

Baleset miatt nagy a torlódás az M1-es autópályán

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig

A változóan felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók. Vasárnap helyenként - főként hazánk északi, északnyugati felén -, hétfőn elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility