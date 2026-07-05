Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk a következő 24 órában

Bár a hőmérséklet nagyrészt a kellemes tartományban alakul, a mindennapokat az ismétlődően megerősödő szél teszi majd változatosabbá. Rendkívüli hőségre emiatt nem kell készülni, ám a mérsékelt meleg mellett érdemes számolni az élénkebb légmozgással is a szabadtéri programok tervezésekor.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északi, illetve keleti részein ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást, amelyek mentén felhős az ég, és az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak.

Európa többi részén egy nyugatról benyúló anticiklon következtében jellemzően napos, száraz az idő.

Azonban az említett északra vonuló ciklonok nedvesebb légtömegei a magas légnyomás által uralt területre érve helyenként felhősebb, csapadékosabb időjárást okoznak. A legmelegebb az Ibériai-félsziget nyugati felén van, ahol helyenként 40 fok fölé is emelkedik a hőmérséklet, de kontinensünk délnyugati felén is 30 fok körüli csúcsértékek jellemzőek. Ezzel szemben az északi, északkeleti tájakon 20 fok környékén alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Kárpát-medence fölé a következő 36 órában az említett anticiklon pereme húzódik, míg északról nedvesebb léghullámok érkeznek, így a változóan felhős égbolt mellett helyenként záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig

A változóan felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók. Vasárnap helyenként - főként hazánk északi, északnyugati felén -, hétfőn elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható.

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