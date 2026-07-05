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Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása
Gazdaság

Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása

MTI
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A lengyel Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilapnak adott interjút a köztársasági elnök, ahol beszélt a magyar kormány legfrissebb bejelentéseiről is – szúrta ki az MTI.

Az államfő szerint „semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása”. A lengyel lapnak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását Magyarországon az Alaptörvény határozza meg.

Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra

– hangsúlyozta az eltávolítására vonatkozó érvekről Sulyok.

A köztársasági elnök úgy vélte, hogy szerinte „csupán egy mondattal intézi el” a helyzetet, és hangsúlyozza, hogy szerinte a mostani beadvány konkrétan egy személyre vonatkozik, nem pedig általánosságban a köztársasági elnök személyére. Szerinte emiatt nem lehet a jogállamisággal összefüggésben értelmezhető elképzelésnek tekinteni.

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A magyar kormány rendszeresen kritizálja az államfőt, mivel az előző kormány „bábjának” tekintik, ezt többször nyilvánosan is hangsúlyozta a vezetés. A Tisza szerint Sulyok Tamás méltatlanná vált a pozíciója betöltésére – ezt olyan ügyek hangsúlyozásával szokták alátámasztani, mint a gyermekek elleni bűnök közben tanúsított némasága –, ezért távoznia kell onnan. Magyar Péter miniszterelnök korában többször is felszólította a köztársasági elnököt lemondásra, de ő kifogásolta ezt, továbbra is maradt a pozíciójában, erre válaszul nyújtották be a 17. alkotmánymódosítási javaslatot.  

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