Létrejött a Semmelweis Egyetem második németországi kampusza

Tíz évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem és a kaiserslauterni Westpfalz-Klinikum. Az együttműködés eredményeként létrejön a Semmelweis Egyetem második németországi campusa, ahol évente nyolcvan hallgató kezdheti meg tanulmányait. A partnerség nemcsak az orvosképzést bővíti, hanem új lendületet ad a kutatási együttműködéseknek is, új lehetőségeket teremtve a hallgatók és oktatók számára egy bővülő európai tudományos hálózatban.

A stratégiai megállapodást Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Thorsten Hemmer, a klinika vezérigazgatója írta alá. A programban részt vevő hallgatók a hatéves orvosi képzés első három évét Budapesten töltik, ahol elméleti és preklinikai oktatásban részesülnek, a képzés második felében pedig már Németországban, közvetlenül a betegek mellett sajátíthatják el a klinikai gyakorlatot. A kaiserslauterni intézmény

a magyar egyetem kihelyezett képzőhelyeként működik majd, így a tanterv ott is teljes egészében megegyezik a budapestiével.

Ennek megfelelően a hallgatók ugyanazt a diplomát kapják kézhez, mint a Magyarországon vagy az egyetem első németországi helyszínén, a 2008-ban alapított hamburgi Asklepios Campuson végző társaik. A klinikai oktatásért felelős németországi professzorok és egyetemi docensek kinevezését a Semmelweis Egyetem Szenátusa hagyja jóvá.

Az intézmény 1983-ban indította el a német nyelvű orvosképzését, és jelenleg a hallgatók mintegy harmada érkezik külföldről. Az oktatás földrajzi kiterjesztése mellett az új partnerség célja a tudományos hálózatépítés is, a tervek szerint ugyanis a két intézmény az informatika, a mesterséges intelligencia és a műszaki tudományok egészségügyi alkalmazásának területén is közös kutatásokat indít.

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