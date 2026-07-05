Magyar Péter kivételes okok miatt hagyja ki a hét eleji parlamenti üléseket

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Ankarába utazik, hogy személyesen képviselje az országot a NATO-csúcstalálkozón. A jövő héttel kapcsolatos videóüzenetében a találkozó jelentőségéről, a korábbi kormány által benyújtott fegyverkezési hiteligényről és a hét további programjáról is beszámolt.

Magyar Péter Facebook-on közzétett videóüzenetében arról beszél, hogy hétfő hajnalban Isztanbúlba utazik, ahonnan autóval megy tovább Ankarába, a július 6-7-én esedékes NATO-csúcstalálkozón, amelynek a fő témája az lesz, hogyan tervezik az európai államok elérni a 5 százalékos védelmi költségvetést.

A tervezet szerint ebből 3,5 százalékot közvetlenül a katonai képességek fejlesztésére kell fordítani, a fennmaradó 1,5 százalék azonban a civilek számára is hasznos egészségügyi és mobilitási infrastruktúra fejlesztésére is költhető, amelyet a miniszterelnök már korábban jelezte, hogy ki fognak használni.

A jelentős költségnövelésről Donald Trump amerikai elnök nyomására döntöttek a NATO-tagállamok. A hétfőn kezdődő találkozó egyúttal

az első alkalom lehet arra, hogy Magyar Péter személyesen találkozzon Trumppal.

Az ankarai útra elkíséri a miniszterelnököt Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszter is. Távollétük miatt Magyar Péter kihagyja a hétfői és keddi parlamenti ülések napirend előtti felszólalásait. Ebben Vitézy Dávid közlekedési miniszter fogja átvenni a helyét, míg posztja szerint Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter viszi a többi feladatát.

A miniszterelnök beszámolójának fontos eleme volt az EU-n keresztül igényelhető SAFE-hitel, amely jelentős, akár a korábban felszabadított 16,4 milliárd eurós tételhez mérhető,

16 milliárd eurót is hozhat Magyarország védelmi költségvetésének felfuttatásához.

Jelen állás szerint Magyarország az egyetlen igénylő tagállam, amelynek nem tudták pozitívan értékelni a még az Orbán-kormány által beadott kérvényét, de eddig csak annyit lehetett tudni hivatalosan, hogy a Tisza át fogja vizsgálni azt, és legalább részben új tervezetet nyújt be. Magyar Péter videójában „abszurdnak” nevezte az előző kormány SAFE-tervét, és arra utalt, hogy az abban szereplő elnagyolt összegek jelentős részét feltehetően el akarták lopni.

Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a számára elérhető honvédelmi repülő helyett a kormány tagjai a Wizz Air járatával repülnek majd Törökországba, és jóval olcsóbb szállásokat foglalnak maguknak, mint amelyeket az Orbán-kormány előre lefoglalt.

A NATO-csúcs után négy nap szabadságot vesz ki a miniszterelnök, amelyet fiaival tölt majd, de arra buzdít mindenkit, hogy így is kövesse a parlamenti közvetítéseket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert