Misztikus gömbök sodródtak a partra Ausztráliában

A robusztus fémgömböket a Townsville-től északra fekvő Forrest Beach partszakaszán találták meg. A beszámolók szerint a helyszínre érkező vegyvédelmi egységek rendőri biztosítás mellett helyezték a tárgyakat veszélyes anyagok szállítására alkalmas konténerekbe, mivel fennáll a gyanú, hogy

egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak.

A queenslandi katasztrófavédelem vasárnapi tájékoztatása szerint a lelet körül egy 50 méteres biztonsági zónát jelöltek ki, amely továbbra is érvényben marad. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a környéken esetlegesen felbukkanó gyanús tárgyakhoz senki ne nyúljon hozzá. Aki hasonlót észlel, azonnal menjen biztonságos távolságba, és értesítse a segélyhívó központot.

Az interneten gyorsan szárnyra kaptak azok a feltételezések, amelyek szerint a gömbök valójában űreszközök hajtóanyagtartályai lehetnek, így

a belsejükben még maradhatott rendkívül gyúlékony vagy reaktív üzemanyag.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló rejtélyes tárgyak bukkannak fel az ausztrál partoknál. India 2023-ban megerősítette, hogy a nyugat-ausztráliai Perth közelében partra sodródott hatalmas fémkupola az egyik hordozórakétájukból, egy Polar Satellite Launch Vehicle típusú eszközből származott. Egy, a mostaniakhoz rendkívül hasonló gömböt 2011-ben a namíbiai szavannákon is találtak; a szakértők akkor megállapították, hogy az objektum egy pilóta nélküli rakéta hidrazint, azaz egy rendkívül illékony és mérgező hajtóanyagot tartalmazó üzemanyagtartálya volt.

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