CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Misztikus gömbök sodródtak a partra Ausztráliában
Gazdaság

Misztikus gömbök sodródtak a partra Ausztráliában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ausztrál hatóságok jelenleg is vizsgálják annak a hat rejtélyes, nagyméretű gömbnek az eredetét, amelyek a hétvégén sodródtak partra Queensland északi részén. A szakértők feltételezése szerint az objektumok űrszemétből származhatnak, és az Ausztrál Űrügynökség gőzerővel dolgozik a származási helyük azonosításán - írta meg a BBC.

A robusztus fémgömböket a Townsville-től északra fekvő Forrest Beach partszakaszán találták meg. A beszámolók szerint a helyszínre érkező vegyvédelmi egységek rendőri biztosítás mellett helyezték a tárgyakat veszélyes anyagok szállítására alkalmas konténerekbe, mivel fennáll a gyanú, hogy

egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak.

A queenslandi katasztrófavédelem vasárnapi tájékoztatása szerint a lelet körül egy 50 méteres biztonsági zónát jelöltek ki, amely továbbra is érvényben marad. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a környéken esetlegesen felbukkanó gyanús tárgyakhoz senki ne nyúljon hozzá. Aki hasonlót észlel, azonnal menjen biztonságos távolságba, és értesítse a segélyhívó központot.

Az interneten gyorsan szárnyra kaptak azok a feltételezések, amelyek szerint a gömbök valójában űreszközök hajtóanyagtartályai lehetnek, így

Még több Gazdaság

Csillagászati árak, évekig tartó spórolás egy álomért: sok szurkoló a vagyonát rákölti a foci-vb-re

Az olajkitermelés újabb növeléséről döntött az olajkartell

Rendetlenkedik Európa legaktívabb vulkánja, repülőteret kellett lezárni miatta

a belsejükben még maradhatott rendkívül gyúlékony vagy reaktív üzemanyag.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló rejtélyes tárgyak bukkannak fel az ausztrál partoknál. India 2023-ban megerősítette, hogy a nyugat-ausztráliai Perth közelében partra sodródott hatalmas fémkupola az egyik hordozórakétájukból, egy Polar Satellite Launch Vehicle típusú eszközből származott. Egy, a mostaniakhoz rendkívül hasonló gömböt 2011-ben a namíbiai szavannákon is találtak; a szakértők akkor megállapították, hogy az objektum egy pilóta nélküli rakéta hidrazint, azaz egy rendkívül illékony és mérgező hajtóanyagot tartalmazó üzemanyagtartálya volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Sorsdöntő telefonhívás: Zelenszkij szerint most valóban véget érhet az ukrajnai háború
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility