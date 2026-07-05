Pokoli kánikula után itt a nyár eddigi leghidegebb éjszakája: volt, ahol fagyott

Holdblog "A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól "Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p

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ChikansPlanet Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk

KonyhaKontrolling Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol? Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a

RSM Blog Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia? Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá

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Holdblog Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th