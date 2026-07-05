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Pokoli kánikula után itt a nyár eddigi leghidegebb éjszakája: volt, ahol fagyott
Gazdaság

Pokoli kánikula után itt a nyár eddigi leghidegebb éjszakája: volt, ahol fagyott

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Az Időkép beszámolója szerint a rendkívül egyedi mikroklímájú bükki területen mínuszba csúszott a hőmérő higanyszála.

A hét elején még tikkasztó hőség volt jellemző egész Magyarországon, szinte alig maradtak olyan területek, ahol ne közelítette, vagy át ne lépte volna a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot. Azóta nagyot változott az időjárás képe, több hidegfront vonult át az országon, ez elhozta a felfrissülést. Szombat hajnalra

az egyedi mikroklímájú Mohos-töbörben az ME Földrajz-Geoinformatika Intézet -3,8 fokot mért.

Ez a nyár eddigi leghidegebb éjszakája.

A területen 2022 óta végeznek méréseket.

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Címlapkép forrása: Pudelek (Marcin Szala) via Wikimedia Commons

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