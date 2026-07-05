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Rendetlenkedik Európa legaktívabb vulkánja, repülőteret kellett lezárni miatta
Gazdaság

Rendetlenkedik Európa legaktívabb vulkánja, repülőteret kellett lezárni miatta

MTI
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Erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mintegy másfél kilométer magasan hamufelhőt szórva az égre, amely déli, délnyugati irányba haladt a széljárással - ismertette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét.

A légikikötő előreláthatólag este 7 óráig marad zárva.

A korlátozások miatt ráadásul este 9 óráig óránként mindössze öt érkező járatot fogad a repülőtér - közölte a létesítmény üzemeltetője.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz.

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