Török Gábor: önkorlátozás vagy hatalomépítés?

A 17. alkotmánymódosítás tervezetét elemezte közösségi oldalán Török Gábor, aki ezúttal kizárólag a hatalomgyakorlás logikája felől vizsgálta meg a friss változtatásokat.
Török szerint az alapvető kérdés az, hogy a módosítások az elmúlt 16 évhez megszokott módon elsősorban a kormányzó erő mozgásterét bővítik-e, vagy inkább egy olyan új politikai gyakorlatot jeleznek, amely bizonyos területeken önkorlátozást vállal a hatalom koncentrációja helyett.
A tervezetben szerinte mindkét típusú elem megtalálható.
Az elemző meglátásában egyértelműen az önkorlátozás irányába mutató változások közé sorolható, hogy
- az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben maguk az alkotmánybírák választhatnák meg, nem pedig a parlamenti többség, miközben a testület tagjainak mandátuma 12 helyett 9 évre csökkenne, valamint, hogy
- az Alkotmánybíróság korábban szűkített hatásköreinek visszaállítása, amely lehetővé tenné, hogy a testület költségvetési és adóügyekben is normakontrollt gyakoroljon, valamint
A Tisza-kormány politikai mozgásterét növelő elemek között említi ugyanakkor
- Sulyok Tamás államfő egy mondatos felmentését, amely új köztársasági elnök megválasztását tenné lehetővé,
- az Alkotmánybíróság több tagjának, beleértve annak vezetőjének, Polt Péter volt legfőbb ügyész eltávolítása a 70 éves korhatár bevezetésével, ami új tisztségviselők kinevezését eredményezhetné, illetve
- az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökének visszahívhatóságát,
- a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállítását, valamint
- a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlését is, amely megszüntetné annak lehetőségét, hogy a testület megakadályozza a költségvetés elfogadását.
Az elemző szerint a 12 éves országgyűlési képviselői időkorlát sajátos helyet foglal el a javaslatok között, mivel egyszerre értelmezhető önkorlátozásként és politikai érdekeket szolgáló változtatásként. Egyfelől csak hosszabb távon, 2038 körül fejtené ki érdemi hatását, másfelől viszont egyes jelenlegi parlamenti szereplőket és potenciális politikai riválisokat is kizárhatna a későbbi választásokból.
Török felsorolja a kétharmados törvények csökkentésére vonatkozó passzust is, valamint a vármegyék visszanevezését megyékre, ám ezeket nem tekinti hatalomgyakorlási szempontból érdemi lépésnek, inkább csak gesztusnak.
Ugyan az elemző összevetésében jóval több a mozgásteret növelő elem, ezt a szükség is szülhette, hiszen a Tisza-kormány és több független szerv álláspontjából a korábbi rendszer visszaéléseit sok esetben olyan törvénymódosítások mellett követték el, amelyek jogilag lehetővé tették a közvagyon magán kézbe való átjátszását.
Ezen kívül míg például az NVVH-nak széles jogkörei lesznek és így minden bizonnyal rendkívül fontos szerepet fog játszani a korábbi politikai szereplők elszámoltatásában, az ígéretek szerint ez is egy politikai kontrolltól független szerv lesz, így ha a Tisza politikusai is visszaélnének a felhatalmazással, ők is könnyen a törvény elé kerülhetnek. Ilyen szempontból pedig
csak rövid távon értelmezhető a saját mozgásterük bővítéseként, hosszabb távon sokkal inkább egy erős korrupcióellenes intézkedésként.
Címlapkép forrása: Fotó: Mudra László
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