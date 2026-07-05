Új részletek derültek ki az iskolakezdési támogatásokról

Köböl Anita, a Tisza-kormány egyik kormányszóvivője a Facebookon árult el új részleteket az iskolakezdési támogatásokról.

A bejegyzéseben újra elhangzott, hogy mintegy 400 ezer gyermek részesülhet a támogatásban, a kormány korábban azt már jelezte, hogy kétszer 50 ezer forintról lehet szó. A kormányszóvivő szerint három minisztérium dolgozott a részleteken, hogy a lehető legjobban tudják megvalósítani az elképzelést. A megbeszélések során számos megoldás lehetőség felmerült, ugyanakkor Köböl Anita szerint a miniszterelnök ragaszkodott a választási kampányban elhangzott ígéret betartásához, emiatt többször visszadobta a javaslatokat. Elmondása alapján

ez tette lehetővé, hogy az érintettek köre minél szélesebb legyen.

Bejegyzésében felsorolta, hogy pontosan kik kaphatnak támogatást:

minden gyermek, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

minden tartósan beteg, súlyos fogyatékkal élő gyermek,

minden sajátos nevelésű igényű gyermek,

minden gyermek, aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben,

minden gyermek, aki egyszülős családban él,

minden gyermekvédelmi intézményben, vagy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek,

minden árvaellátásban részesülő gyerek.

A döntés egyelőre nem végleges, a társadalmi egyeztetés során még július 10-ig van lehetőség véleményezni az erről szóló javaslatot. Kiemelte, hogy a kormány célja, hogy biztosítsa a gyermekeknek a megfelelő oktatás lehetőségét.

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