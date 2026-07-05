Újraindult a forgalom az M1-es autópályán

Helyszínelés után megnyitották a lezárt sávokat vasárnap este az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Óbarok térségében, ahol délután két motoros és egy személyautó ütközött - közölte az Útinform a honlapján.

Korábbi tájékoztatás szerint a baleset miatt a 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták a helyszínelés, és a mentés miatt.

Mindkét irányban több kilométer hosszú torlódás alakult ki.

A helyszínelést a 42-es kilométernél befejezték, mindegyik sávot megnyitották. A torlódások csökkennek - közölte az Útinform.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 05. Baleset miatt nagy a torlódás az M1-es autópályán

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