Újraindult a forgalom az M1-es autópályán

Korábbi tájékoztatás szerint a baleset miatt a 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták a helyszínelés, és a mentés miatt.
Mindkét irányban több kilométer hosszú torlódás alakult ki.
A helyszínelést a 42-es kilométernél befejezték, mindegyik sávot megnyitották. A torlódások csökkennek - közölte az Útinform.
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