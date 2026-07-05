Vitézy Dávid tovább bővíti a Pest környéki buszok éjszakai járatait

Júliustól több új éjszakai járat is indul hétvégente Vitézy Dávid közlekedési miniszter tervei alapján, amelyek célja, hogy a késői órákban is gördülékenyen, hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre.
A közlekedési miniszter Pósfai Gábor belügyminiszter társaságában tesztelte szombaton az egyik új járatot, de a BKK oldalán részletes közlés is van a változásokról. Eszerint az elővárosi „kék” buszos éjszakai kiszolgálása településenként a következő módon változik:
- Gödöllő - A 992-es és a 412-es járatok új, közös útvonalon közlekednek. Az éjszakai buszok egységesen a Deák Ferenc tér M-től indulnak, és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten, valamint Mogyoród központján keresztül érik el Gödöllőt, ahol a 14-es helyi járat útvonalán közlekednek tovább. Éjszakánként két közvetlen járat indul Budapestről, míg hajnalban egy járat Budapest felé. Gödöllő és a Cinkotai autóbuszgarázs között továbbra is biztosított marad csatlakozással az eljutási lehetőség.
- Gyál - ez erre közlekedő járatok ezentúl a Határ úttól indulnak, kedvezőbb csatlakozást biztosítva a fővárosi éjszakai hálózathoz. A 994-es járatok minden esetben érintik Gyálon a Bem József utcát is, így Gyál teljes területe egységesen, 40 percenként válik elérhetővé.
- Törökbálint, Budaörs, Budakeszi és Zsámbék - A 922-es, 922B, 972-es és 972B járatok új, összekötött útvonalon közlekednek és érik el a belvárost a Széll Kálmán tér, Batthyány tér, Deák Ferenc tér, Móricz Zsigmond körtér útvonalon. Az új útvonalak Budaörsön és Törökbálinton kétirányú kört írnak le: a Budaörsi lakótelepet követően a 922-es a Raktárváros, a 972-es helyett új számjelzésű 988-as pedig Törökugrató felé indulva járja körbe a két várost, továbbá mind a 922-es, mind a 988-as járatok Törökbálint, Márta utca érintésével közlekednek. Hétköznap Budaörs és Törökbálint irányába 30, Budakeszi felé 60, hétvégén pedig egységesen 30 percenként indulnak együttesen a járatok az új útvonalakon. A 940-es járatok változatlanul a Móricz Zsigmond körtérről indulnak, biztosítva Budaörsön át Kamaraerdő felé a kapcsolatot. Zsámbék felé továbbra is biztosíták a 922B járatokkal az eljutást, továbbá késő este bővítik a járatok számát, így egységesen félóránként lesznek elérhetők a Zsámbéki-medence települései 22 óra és éjfél között.
- Budakalász, Pomáz, Szentendre - A 943-as járat első indulása 0:25-kor lesz a Deák Ferenc tértől, ezt követően pedig gyakrabban, óránként biztosít kapcsolatot Békásmegyer és Szentendre között, Békásmegyeren csatlakozva a belvárosból érkező járatoktól az agglomeráció irányába. A kora reggeli időszakban az utolsó Budapest felé tartó járat az Óbudai autóbuszgarázsig közlekedik.
- Pécel - A 956-os jelzésű autóbuszok helyett új, 969-es számú járatok közlekednek, melyek a Deák Ferenc tértől indulnak óránként az éjszakai időszakban, a korábbinál gyorsabb közvetlen kapcsolatot biztosítva Pécel és a belváros között.
- Nagykovácsi - A 963-as járat változatlan útvonalon továbbra is óránként biztosít eljutási lehetőséget Hűvösvölgy és Nagykovácsi között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatot a belváros irányába.
- Solymár - A 964-es járat ezentúl gyakrabban, 60 percenként közlekedik Hűvösvölgy és Solymár között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatokat a belváros irányú 905-ös és 905A járatokra. A Hűvösvölgyből induló autóbuszok emellett érintik Solymár vasútállomást is, ahol a Nyugati-pályaudvar irányából érkező éjszakai vonatokról is biztosítják az átszállási lehetőséget a Templom tér és a PEMÜ felé.
- Szigetszentmiklós - A 938-as járat továbbra is változatlan útvonalon, azonban már óránként közlekedik, és valamennyi járat eléri Szigetszentmiklós városát. Csepelen a belváros irányú átszállási kapcsolatok továbbra is biztosítottak lesznek.
Ezeken kívül, a regionális „sárga” buszos éjszakai kiszolgálásban is fejlemények történnek. Ezek a metróközlekedés ideje alatta az utolsó metrókról, az ezt követő időszakban pedig az éjszaka is közlekedő nagykörúti 6-os villamostól való átszállással lesznek elérhetőek:
- Dunakeszi, Vác térsége - Új járatok indulnak a metró üzemideje alatt Újpest-városkaputól minden nap 0:23-kor és hétvégi napokon 1:23-kor Dunakeszin át Fótra, azt követően pedig a Nyugati térről minden nap 2:07-kor Dunakeszin és Gödön át Vácra. Emellett Újpest-városkapu végállomással minden nap 21:00-kor új járat indul Balassagyarmatról Vácon és Dunakeszin át Budapestre, illetve Budapestről 23:20-kor Dunakeszin, Gödön, Vácon, Tolmácson és Tereskén át Balassagyarmatra.
- Érd térsége - Az éjszakai időszakban munkanapokon jellemzően 1,5 óránkénti, hétvégi napokon jellemzően óránkénti gyakorisággal közlekednek járatok a metró üzemideje alatt Kelenföldről, azt követően pedig a Móricz Zsigmond körtérről Diósdra és Érdre. A Kelenföldről minden nap 0:19-kor, a Móricz Zsigmond körtérről pedig munkanapokon 0:37-kor, 2:07-kor és 3:35-kor, hétvégi napokon pedig 0:37-kor, 1:37-kor, 2:37-kor és 3:35-kor induló járatok Érden elsőként alapvetően az autóbusz-állomást érintik, ezt követően érik el a Bem teret és térnek vissza Budapestre az M7-es autópályán át, körjáratként közlekedve. Ezzel egyidejűleg Százhalombattán is bővülnek az eljutási lehetőségek, az éjszakai időszakban közlekedő vonatokról Százhalombatta, vasútállomáson átszállási kapcsolatot biztosító új, minden nap 0:38-kor és 1:38-kor induló járatok által.
- Gyömrő térsége - Új járatok indulnak a metró üzemideje alatt az Örs vezér teréről minden nap 0:20-kor és hétvégi napokon 1:20-kor, azt követően pedig minden nap 2:03-kor az Astoriától az Örs vezér terén át Ecserre, Maglódra, Gyömrőre és Üllőre.
A BKK azonban arra id felhívaj a figyelmet, hogy a fejlesztések nem állnak meg ezzel.
A következő hónapokban további új éjszakai járatok indulhatnak a fővárosi hálózathoz kapcsolódva. A cél, hogy a nagyvárosok és környezetük éjszakai elérhetősége jelentősen javuljon, támogatva a biztonságos hazajutást és a környék életminőségét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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