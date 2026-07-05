Vitézy Dávid tovább bővíti a Pest környéki buszok éjszakai járatait

Vitézy Dávid közlekedési miniszter újabb éjszakai járatokat jelentett be, amelyekről hétvégente közvetlenül a belvárosból is el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Szombat éjjel Pódfai Gábor belügyminiszterrel tesztelte az egyik első Deák Ferenc térről induló éjszakai járatot.

Júliustól több új éjszakai járat is indul hétvégente Vitézy Dávid közlekedési miniszter tervei alapján, amelyek célja, hogy a késői órákban is gördülékenyen, hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre.

A közlekedési miniszter Pósfai Gábor belügyminiszter társaságában tesztelte szombaton az egyik új járatot, de a BKK oldalán részletes közlés is van a változásokról. Eszerint az elővárosi „kék” buszos éjszakai kiszolgálása településenként a következő módon változik:

Gödöllő - A 992-es és a 412-es járatok új, közös útvonalon közlekednek. Az éjszakai buszok egységesen a Deák Ferenc tér M-től indulnak, és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten, valamint Mogyoród központján keresztül érik el Gödöllőt, ahol a 14-es helyi járat útvonalán közlekednek tovább. Éjszakánként két közvetlen járat indul Budapestről, míg hajnalban egy járat Budapest felé. Gödöllő és a Cinkotai autóbuszgarázs között továbbra is biztosított marad csatlakozással az eljutási lehetőség.

- A 992-es és a 412-es járatok új, közös útvonalon közlekednek. Az éjszakai buszok egységesen a Deák Ferenc tér M-től indulnak, és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten, valamint Mogyoród központján keresztül érik el Gödöllőt, ahol a 14-es helyi járat útvonalán közlekednek tovább. Éjszakánként két közvetlen járat indul Budapestről, míg hajnalban egy járat Budapest felé. Gödöllő és a Cinkotai autóbuszgarázs között továbbra is biztosított marad csatlakozással az eljutási lehetőség. Gyál - ez erre közlekedő járatok ezentúl a Határ úttól indulnak, kedvezőbb csatlakozást biztosítva a fővárosi éjszakai hálózathoz. A 994-es járatok minden esetben érintik Gyálon a Bem József utcát is, így Gyál teljes területe egységesen, 40 percenként válik elérhetővé.

- ez erre közlekedő járatok ezentúl a Határ úttól indulnak, kedvezőbb csatlakozást biztosítva a fővárosi éjszakai hálózathoz. A 994-es járatok minden esetben érintik Gyálon a Bem József utcát is, így Gyál teljes területe egységesen, 40 percenként válik elérhetővé. Törökbálint, Budaörs, Budakeszi és Zsámbék - A 922-es, 922B, 972-es és 972B járatok új, összekötött útvonalon közlekednek és érik el a belvárost a Széll Kálmán tér, Batthyány tér, Deák Ferenc tér, Móricz Zsigmond körtér útvonalon. Az új útvonalak Budaörsön és Törökbálinton kétirányú kört írnak le: a Budaörsi lakótelepet követően a 922-es a Raktárváros, a 972-es helyett új számjelzésű 988-as pedig Törökugrató felé indulva járja körbe a két várost, továbbá mind a 922-es, mind a 988-as járatok Törökbálint, Márta utca érintésével közlekednek. Hétköznap Budaörs és Törökbálint irányába 30, Budakeszi felé 60, hétvégén pedig egységesen 30 percenként indulnak együttesen a járatok az új útvonalakon. A 940-es járatok változatlanul a Móricz Zsigmond körtérről indulnak, biztosítva Budaörsön át Kamaraerdő felé a kapcsolatot. Zsámbék felé továbbra is biztosíták a 922B járatokkal az eljutást, továbbá késő este bővítik a járatok számát, így egységesen félóránként lesznek elérhetők a Zsámbéki-medence települései 22 óra és éjfél között.

- A 922-es, 922B, 972-es és 972B járatok új, összekötött útvonalon közlekednek és érik el a belvárost a Széll Kálmán tér, Batthyány tér, Deák Ferenc tér, Móricz Zsigmond körtér útvonalon. Az új útvonalak Budaörsön és Törökbálinton kétirányú kört írnak le: a Budaörsi lakótelepet követően a 922-es a Raktárváros, a 972-es helyett új számjelzésű 988-as pedig Törökugrató felé indulva járja körbe a két várost, továbbá mind a 922-es, mind a 988-as járatok Törökbálint, Márta utca érintésével közlekednek. Hétköznap Budaörs és Törökbálint irányába 30, Budakeszi felé 60, hétvégén pedig egységesen 30 percenként indulnak együttesen a járatok az új útvonalakon. A 940-es járatok változatlanul a Móricz Zsigmond körtérről indulnak, biztosítva Budaörsön át Kamaraerdő felé a kapcsolatot. Zsámbék felé továbbra is biztosíták a 922B járatokkal az eljutást, továbbá késő este bővítik a járatok számát, így egységesen félóránként lesznek elérhetők a Zsámbéki-medence települései 22 óra és éjfél között. Budakalász, Pomáz, Szentendre - A 943-as járat első indulása 0:25-kor lesz a Deák Ferenc tértől, ezt követően pedig gyakrabban, óránként biztosít kapcsolatot Békásmegyer és Szentendre között, Békásmegyeren csatlakozva a belvárosból érkező járatoktól az agglomeráció irányába. A kora reggeli időszakban az utolsó Budapest felé tartó járat az Óbudai autóbuszgarázsig közlekedik.

- A 943-as járat első indulása 0:25-kor lesz a Deák Ferenc tértől, ezt követően pedig gyakrabban, óránként biztosít kapcsolatot Békásmegyer és Szentendre között, Békásmegyeren csatlakozva a belvárosból érkező járatoktól az agglomeráció irányába. A kora reggeli időszakban az utolsó Budapest felé tartó járat az Óbudai autóbuszgarázsig közlekedik. Pécel - A 956-os jelzésű autóbuszok helyett új, 969-es számú járatok közlekednek, melyek a Deák Ferenc tértől indulnak óránként az éjszakai időszakban, a korábbinál gyorsabb közvetlen kapcsolatot biztosítva Pécel és a belváros között.

- A 956-os jelzésű autóbuszok helyett új, 969-es számú járatok közlekednek, melyek a Deák Ferenc tértől indulnak óránként az éjszakai időszakban, a korábbinál gyorsabb közvetlen kapcsolatot biztosítva Pécel és a belváros között. Nagykovácsi - A 963-as járat változatlan útvonalon továbbra is óránként biztosít eljutási lehetőséget Hűvösvölgy és Nagykovácsi között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatot a belváros irányába.

- A 963-as járat változatlan útvonalon továbbra is óránként biztosít eljutási lehetőséget Hűvösvölgy és Nagykovácsi között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatot a belváros irányába. Solymár - A 964-es járat ezentúl gyakrabban, 60 percenként közlekedik Hűvösvölgy és Solymár között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatokat a belváros irányú 905-ös és 905A járatokra. A Hűvösvölgyből induló autóbuszok emellett érintik Solymár vasútállomást is, ahol a Nyugati-pályaudvar irányából érkező éjszakai vonatokról is biztosítják az átszállási lehetőséget a Templom tér és a PEMÜ felé.

- A 964-es járat ezentúl gyakrabban, 60 percenként közlekedik Hűvösvölgy és Solymár között, Hűvösvölgyben biztosítva az átszállási kapcsolatokat a belváros irányú 905-ös és 905A járatokra. A Hűvösvölgyből induló autóbuszok emellett érintik Solymár vasútállomást is, ahol a Nyugati-pályaudvar irányából érkező éjszakai vonatokról is biztosítják az átszállási lehetőséget a Templom tér és a PEMÜ felé. Szigetszentmiklós - A 938-as járat továbbra is változatlan útvonalon, azonban már óránként közlekedik, és valamennyi járat eléri Szigetszentmiklós városát. Csepelen a belváros irányú átszállási kapcsolatok továbbra is biztosítottak lesznek.

Ezeken kívül, a regionális „sárga” buszos éjszakai kiszolgálásban is fejlemények történnek. Ezek a metróközlekedés ideje alatta az utolsó metrókról, az ezt követő időszakban pedig az éjszaka is közlekedő nagykörúti 6-os villamostól való átszállással lesznek elérhetőek:

Dunakeszi, Vác térsége - Új járatok indulnak a metró üzemideje alatt Újpest-városkaputól minden nap 0:23-kor és hétvégi napokon 1:23-kor Dunakeszin át Fótra, azt követően pedig a Nyugati térről minden nap 2:07-kor Dunakeszin és Gödön át Vácra. Emellett Újpest-városkapu végállomással minden nap 21:00-kor új járat indul Balassagyarmatról Vácon és Dunakeszin át Budapestre, illetve Budapestről 23:20-kor Dunakeszin, Gödön, Vácon, Tolmácson és Tereskén át Balassagyarmatra.

Új járatok indulnak a metró üzemideje alatt Újpest-városkaputól minden nap 0:23-kor és hétvégi napokon 1:23-kor Dunakeszin át Fótra, azt követően pedig a Nyugati térről minden nap 2:07-kor Dunakeszin és Gödön át Vácra. Emellett Újpest-városkapu végállomással minden nap 21:00-kor új járat indul Balassagyarmatról Vácon és Dunakeszin át Budapestre, illetve Budapestről 23:20-kor Dunakeszin, Gödön, Vácon, Tolmácson és Tereskén át Balassagyarmatra. Érd térsége - Az éjszakai időszakban munkanapokon jellemzően 1,5 óránkénti, hétvégi napokon jellemzően óránkénti gyakorisággal közlekednek járatok a metró üzemideje alatt Kelenföldről, azt követően pedig a Móricz Zsigmond körtérről Diósdra és Érdre. A Kelenföldről minden nap 0:19-kor, a Móricz Zsigmond körtérről pedig munkanapokon 0:37-kor, 2:07-kor és 3:35-kor, hétvégi napokon pedig 0:37-kor, 1:37-kor, 2:37-kor és 3:35-kor induló járatok Érden elsőként alapvetően az autóbusz-állomást érintik, ezt követően érik el a Bem teret és térnek vissza Budapestre az M7-es autópályán át, körjáratként közlekedve. Ezzel egyidejűleg Százhalombattán is bővülnek az eljutási lehetőségek, az éjszakai időszakban közlekedő vonatokról Százhalombatta, vasútállomáson átszállási kapcsolatot biztosító új, minden nap 0:38-kor és 1:38-kor induló járatok által.

Az éjszakai időszakban munkanapokon jellemzően 1,5 óránkénti, hétvégi napokon jellemzően óránkénti gyakorisággal közlekednek járatok a metró üzemideje alatt Kelenföldről, azt követően pedig a Móricz Zsigmond körtérről Diósdra és Érdre. A Kelenföldről minden nap 0:19-kor, a Móricz Zsigmond körtérről pedig munkanapokon 0:37-kor, 2:07-kor és 3:35-kor, hétvégi napokon pedig 0:37-kor, 1:37-kor, 2:37-kor és 3:35-kor induló járatok Érden elsőként alapvetően az autóbusz-állomást érintik, ezt követően érik el a Bem teret és térnek vissza Budapestre az M7-es autópályán át, körjáratként közlekedve. Ezzel egyidejűleg Százhalombattán is bővülnek az eljutási lehetőségek, az éjszakai időszakban közlekedő vonatokról Százhalombatta, vasútállomáson átszállási kapcsolatot biztosító új, minden nap 0:38-kor és 1:38-kor induló járatok által. Gyömrő térsége - Új járatok indulnak a metró üzemideje alatt az Örs vezér teréről minden nap 0:20-kor és hétvégi napokon 1:20-kor, azt követően pedig minden nap 2:03-kor az Astoriától az Örs vezér terén át Ecserre, Maglódra, Gyömrőre és Üllőre.

A BKK azonban arra id felhívaj a figyelmet, hogy a fejlesztések nem állnak meg ezzel.

A következő hónapokban további új éjszakai járatok indulhatnak a fővárosi hálózathoz kapcsolódva. A cél, hogy a nagyvárosok és környezetük éjszakai elérhetősége jelentősen javuljon, támogatva a biztonságos hazajutást és a környék életminőségét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László