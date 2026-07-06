A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat

Májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,7 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Ezzel folytatódott az a lendületes növekedés, amelyet már az előző hónapokban is láthattunk. Az előző két hónapban - márciusban és áprilisban - volt egy erősebb felpattanás, majd korrekció, amely részben az üzemanyagforgalomnak volt tulajdonítható.

A benzinkutak forgalma egyébként májusban is magas volt.

A növekvő trend részben a választás elé időzített transzferek, és a bérek emelkedése miatt kapott további lendületet, illetve a választások eredményeként nőtt a lakosság optimizmusa, amely hathatott a költési hajlandóságra a boltokban.

Ez összecseng azzal, amelyet a GKI is mért, szerintük májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások.

A friss adat arra utal, hogy a második negyedévben is kitarthatott a lakossági fogyasztás bővülése, ami a GDP-növekedés egyedüli motorja volt az elmúlt években.

Mivel eközben az ipar is elkezdett magára találni, a friss adat megerősíti, hogy elindult a gazdasági élénkülés Magyarországon.

Éves összevetésben naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelem.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,6 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 7,4 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 15 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 8,4 százalékkal bővült.

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