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Átfogó vizsgálat elindítását jelentette be Gajdos László
Gazdaság

Átfogó vizsgálat elindítását jelentette be Gajdos László

Portfolio
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Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormányzat kiemelt célja, hogy az önkormányzati fenntartású gyepmesteri telepek működési színvonala emelkedjen, és ott fokozottan érvényesüljenek az állatjóléti szempontok.

Ennek érdekében a minisztérium megkezdi az érintett létesítmények ellenőrzését.

A folyamat első szakaszában helyszíni vizsgálatok során, terepmunkával mérik fel az egyes intézmények infrastrukturális és szakmai helyzetét.

Egy állam működéséről és felelősségvállalásáról komoly visszajelzést ad az, hogy miként gondoskodik a rászoruló állatokról, és milyen körülményeket biztosít az ebrendészeti telepeken

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– fogalmazott a politikus.

A helyzetfelmérés lezárultával a szaktárca az önkormányzatokkal közösen dolgozza majd ki a szükséges fejlesztési irányokat.

"Célunk, hogy a vizsgálatok után a helyi hatóságokkal szorosan együttműködve, a lehető legrövidebb időn belül modern, a kortárs európai állatvédelmi normáknak mindenben megfelelő létesítményekké alakítsuk át ezeket a telepeket" – mutatott rá Gajdos László.

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