Balatonfüred nem kér a gyorsétteremláncokból, megszólalt a polgármester

Balatonfüred továbbra sem támogatja a nemzetközi gyorsétterem-láncok megjelenését a városban – közölte Bóka István, Balatonfüred polgármestere. A városvezető arról számolt be, hogy helyi vállalkozók jelezték: egy nemzetközi gyorsétterem-lánc - amelyet a városvezető ugyan nem nevezett meg, de a mesterséges intelligenciával készített illusztrációja alapján ez a KFC - kis alapterületű éttermet kíván nyitni a településen, ezért az önkormányzat ismét egyértelművé tette álláspontját.

A polgármester szerint az önkormányzat az elmúlt években következetesen azon dolgozott, hogy – a helyi vállalkozókkal egyeztetve – ne jelenjenek meg nemzetközi gyorsétterem-láncok Balatonfüreden. Ahol erre tulajdonosi jogköre lehetőséget adott, ezt a törekvést érvényesíteni is tudta.

Bóka István szerint a város vonzerejét éppen a helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják, ezért ezekre építve kívánják megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát a jövőben is.

A bejegyzésben arra utal, hogy a KFC a Tesco épületében jelent volna meg. Azt írja, hogy felvette a kapcsolatot a kiskereskedővel és személyes egyeztetésre is sor került. Azt kérték az ingatlan tulajdonosától, hogy a magántulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartása mellett vegye figyelembe a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseit is.

A felek megállapodtak abban, hogy az ingatlan tulajdonosa, a gyorsétterem-lánc képviselői, az önkormányzat és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöksége közösen egyeztet a beruházásról. A polgármester bízik abban, hogy valódi párbeszéd alakul ki, és a helyi szereplők még a végleges döntések előtt elmondhatják álláspontjukat.

Bóka István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat mozgástere korlátozott.

Amennyiben egy beruházás megfelel a jogszabályoknak, azt a városnak tudomásul kell vennie.

A polgármester szerint ennek ellenére az önkormányzat a jövőben is minden rendelkezésére álló törvényes és helyi szabályozási eszközzel azon dolgozik majd, hogy megőrizze Balatonfüred egyedi karakterét és turisztikai vonzerejét.

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