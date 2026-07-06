BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Balatonfüred nem kér a gyorsétteremláncokból, megszólalt a polgármester
Gazdaság

Balatonfüred nem kér a gyorsétteremláncokból, megszólalt a polgármester

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Balatonfüred továbbra sem támogatja a nemzetközi gyorsétterem-láncok megjelenését a városban – közölte Bóka István, Balatonfüred polgármestere. A városvezető arról számolt be, hogy helyi vállalkozók jelezték: egy nemzetközi gyorsétterem-lánc - amelyet a városvezető ugyan nem nevezett meg, de a mesterséges intelligenciával készített illusztrációja alapján ez a KFC - kis alapterületű éttermet kíván nyitni a településen, ezért az önkormányzat ismét egyértelművé tette álláspontját.

A polgármester szerint az önkormányzat az elmúlt években következetesen azon dolgozott, hogy – a helyi vállalkozókkal egyeztetve – ne jelenjenek meg nemzetközi gyorsétterem-láncok Balatonfüreden. Ahol erre tulajdonosi jogköre lehetőséget adott, ezt a törekvést érvényesíteni is tudta.

Bóka István szerint a város vonzerejét éppen a helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják, ezért ezekre építve kívánják megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát a jövőben is.

A bejegyzésben arra utal, hogy a KFC a Tesco épületében jelent volna meg. Azt írja, hogy felvette a kapcsolatot a kiskereskedővel és személyes egyeztetésre is sor került. Azt kérték az ingatlan tulajdonosától, hogy a magántulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartása mellett vegye figyelembe a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseit is.

A felek megállapodtak abban, hogy az ingatlan tulajdonosa, a gyorsétterem-lánc képviselői, az önkormányzat és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöksége közösen egyeztet a beruházásról. A polgármester bízik abban, hogy valódi párbeszéd alakul ki, és a helyi szereplők még a végleges döntések előtt elmondhatják álláspontjukat.

Még több Gazdaság

Fél év után kimondták: terrortámadás érte Berlint

Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék

Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam

Bóka István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat mozgástere korlátozott.

Amennyiben egy beruházás megfelel a jogszabályoknak, azt a városnak tudomásul kell vennie.

A polgármester szerint ennek ellenére az önkormányzat a jövőben is minden rendelkezésére álló törvényes és helyi szabályozási eszközzel azon dolgozik majd, hogy megőrizze Balatonfüred egyedi karakterét és turisztikai vonzerejét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility