Bivalyerős az amerikai gazdaság

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe kissé mérséklődött, 54,5 pontról 54 pontra csökkent, ugyanakkor az üzleti aktivitás és a foglalkoztatottság is javulást mutatott. Az új megrendelések és az árnyomás egyaránt enyhültek, de továbbra is magas szinten maradtak. Az adatok összességében erős reálgazdasági aktivitásra utalnak, miközben az árnyomás is jelentős maradt, ami nem indokolja a kamatcsökkentést.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe 54 pont lett az előző havi 54,5 pont után. Az üzleti aktivitás 47,7 pontról 55,4 pontra csökkent, a foglalkoztatottság 47,9 pontról 51,2 pontra javult. Az új megrendelések 57,3 pontról 55,1 pontra változtatk, míg az árnyomás 71,3 pontról 67,7 pontra csökkent.

Összességében a bejövő adat továbbra is nagyon erős reálgazdasági aktivitásról árulkodik, miközben az árnyomás továbbra is erős maradt.

Ez nem az a helyzet, ahol érdemes lenne kamatcsökkentésen gondolkozni.

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