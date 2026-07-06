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Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
Gazdaság

Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt

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Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyeket a tervek szerint még hétfőn beárazhatnak – derül ki a Reuters adataiból.

Az egyik papír 2032. március 23-án, a másik 2037. május 21-én jár le.

Az előzetes árazási iránymutatás szerint a közel hatéves kötvényt az euró midswaphoz képest mintegy 115 bázispontos, a közel 11 éves papírt pedig 160 bázispontos felárral kínálják. Mindkét kötvény évente fizet kamatot.

Mint megtudtuk, a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották.

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Ugyanakkor az év végétől már számottevő EU-pénzek érkezhetnek az országba. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.

A kibocsátó az Államadósság Kezelő Közpot, a befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Az értékpapírok elszámolása július 13-án várható, a minimális címlet ezer euró lesz.

A kötvényértékesítést a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs, az ING és a JPMorgan szervezi. A kibocsátás hitelminősítése a Moody’snál Baa2, az S&P-nél BBB mínusz, a Fitchnél pedig BBB.

Mint arról az első negyedéves adatok alapján írtunk, az Államadósság Kezelő Központ az év első felében az éves finanszírozási tervet időarányosan 108 százalékban teljesítette, miközben a devizaalapú intézményi finanszírozásnál ez az arány csak 60 százalék volt. Az új eurókötvények kibocsátása így mind az államháztartás likviditáskezelése, mind a devizaforrás-bevonási terv szempontjából logikus és várható lépés volt.

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Az államadósság devizaaránya június végére 28,3 százalékra csökkent a korábbi, 30 százalék feletti szintről, amiben a forint erősödése is szerepet játszhatott.

A mostani kibocsátás a bevont összeg nagyságától függően ismét növelheti a devizában fennálló adósság arányát.

A finanszírozási környezetet ugyanakkor erős kereslet és csökkenő hozamok támogatták az elmúlt hónapokban:

az első félévi kötvényaukciókon az 1155 milliárd forintos kínálatra 5374 milliárd forintnyi ajánlat érkezett.

A teljes államadósság átlagos hátralévő futamideje 5,5 év volt, amit a hosszú lejáratú eurókötvények tovább nyújthatnak.

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