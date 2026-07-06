Drámai térképek érkeztek Magyarországról: olyan száraz a talaj az országban, amilyen nyár végén szokott lenni

Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása, köztük a Szécsényben mért 42 Celsius-fokos abszolút melegrekord, tovább rontotta az egyébként is rendkívül aszályos termőföldek állapotát. Az ország túlnyomó részén a talajnedvesség a növények számára hasznosítható vízkészlet 30 százalékát sem éri el.

A felső egy méteres talajrétegből szinte mindenhol több mint 100 milliméter nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ami átlagos időjárás mellett csak augusztus végére lenne jellemző.

Kép forrása: HungaroMet

Érdemi csapadék az elmúlt hetekben leginkább csak a Dunántúl nyugati területein és az ország északkeleti részén hullott, miközben a középső országrészben az elmúlt harminc nap csapadékösszege helyenként a 15 millimétert sem érte el. Ennek fényében az elmúlt harminc napban a csapadékösszeg-jelentősen alatta volt a történelmi átlagnak.

Kép forrása: HungaroMet

Ha a HungaroMet által közölt 90 napos térképet nézzük, a helyzet még drámaibbnak tűnik.

Az ország több régiójában bőven 100 milliméternél is kevesebb csapadék hullott az elmúlt 90 napban, mint ami a korábbi évtizedek átlaga.

Kép forrása: HungaroMet

A tartós vízhiány a HungaroMet szerint a főbb növényi kultúrákon is megmutatkozik. A kalászosok betakarítása ugyan már zajlik, de a termésátlagok alacsonyak. Bár a napraforgó és a kukorica virágzik,

a növényállományok zöldtömege drasztikusan lecsökkent, sőt a műholdas mérések szerint az Alföldön és a Kisalföldön sokfelé még a 2022-es szinttől is elmarad.

A június végi forróság miatt az öntözetlen kukoricatáblákon a növények levelei összesodródtak, és felgyorsult a kiszáradás. Az ideálisnál tartósabban melegebb időjárás miatt a vegetáció fejlődése a megszokottnál jóval előrébb jár, ami az aszállyal párosulva kényszerérést okoz.

A meteorológiai előrejelzések szerint érdemi javulásra a közeljövőben sem lehet számítani. A következő napokban északnyugati áramlással meleg, többnyire száraz levegő érkezik a térségbe. Bár elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, ezekből csak kisebb körzetekben hullhat érdemi csapadék, az ország döntő része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, a gyakran élénk szél és a 30 százalék alá csökkenő relatív páratartalom miatt pedig napközben erős légköri aszályra kell készülni, ami tovább rontja a növényállományok túlélési esélyeit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 06. Időjárás: szerdán jöhet az újabb front

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images