Egymásnak feszül a kormány és az autópálya-koncesszió nyertese

A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nemcsak a kopóréteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz három év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak.
Az Országos Közúti Adatbank adataira hivatkozva az MKIF azt írta, hogy a koncesszió 2022. szeptemberi indulása óta az általa üzemeltetett úthálózaton az öt évnél fiatalabb burkolatú szakaszok aránya 24,6 százalékról 66 százalékra emelkedett 2025-re.
A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncessziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt, több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították.
Az MKIF jelenleg 13 gyorsforgalmi út üzemeltetéséért felel, 21 mérnökségen és több telephelyen mintegy 1200 munkavállalót foglalkoztat.
A vállalat szerint a koncessziós szerződésben előírt tízéves fejlesztési program részeként 299 kilométeren bővítik a meglévő autópályákat, valamint 279 kilométer új gyorsforgalmi út épül. Jelenleg az M1-es autópálya fejlesztése zajlik, emellett előkészítés alatt áll az M7-es, az M3-as és az M200-as fejlesztése. Folyamatban van továbbá a kunszentmártoni csomópont és a monori pihenőhely építése is.
A kormány időközben átvilágítja az autópálya-koncessziós szerződést. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak, ezért részletesen vizsgálják a 35 évre szóló, mintegy 24 ezer milliárd forintos szerződés teljesülését.
A miniszter szerint a kifizetések nagysága nincs arányban az eddig megvalósult fejlesztésekkel, az ügyben pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is folytat.
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