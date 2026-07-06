Elesett az M0-ás: két baleset lassítja a forgalmat, tíz kilométeres a dugó

Az autóút keleti szektorában, Maglód térségében egy teherautó szállítmánya borult az útra, emiatt a 47-es kilométernél le kellett zárni a külső sávot.

A fennakadás nyomán már tíz kilométeres kocsisor torlódott fel, amely az M31-es autópálya forgalmát is lassítja.

Szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, de a déli szektorban, Szigetszentmiklós közelében két személyautó ütközött össze. A 21-es kilométernél történt baleset miatt ott is lezárták a külső sávot, a torlódás hossza pedig ezen a szakaszon már meghaladja a három kilométert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images