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Elesett az M0-ás: két baleset lassítja a forgalmat, tíz kilométeres a dugó
Gazdaság

Elesett az M0-ás: két baleset lassítja a forgalmat, tíz kilométeres a dugó

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Két baleset is jelentősen lassítja a forgalmat az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányába. Az egyik szakaszon egy teherautó rakománya szóródott az úttestre, ami 10 kilométeres torlódást eredményezett. Az elkerülő déli szektorában két személygépkocsi ütközött össze, ami miatt 3 kilométeres dugó alakult ki - írta az Útinform.

Az autóút keleti szektorában, Maglód térségében egy teherautó szállítmánya borult az útra, emiatt a 47-es kilométernél le kellett zárni a külső sávot.

A fennakadás nyomán már tíz kilométeres kocsisor torlódott fel, amely az M31-es autópálya forgalmát is lassítja.

Szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, de a déli szektorban, Szigetszentmiklós közelében két személyautó ütközött össze. A 21-es kilométernél történt baleset miatt ott is lezárták a külső sávot, a torlódás hossza pedig ezen a szakaszon már meghaladja a három kilométert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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