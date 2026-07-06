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Erdőtűz tombol szerte Dél-Európában, a Tour de France is érintett
Gazdaság

Erdőtűz tombol szerte Dél-Európában, a Tour de France is érintett

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Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában: Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is több ezren kényszerültek otthonaik elhagyására, a hatóságok pedig a Tour de France egyik szakaszán még a nézőket is kitiltották az útvonalról. A tavaszi és kora nyári rekordmeleg után a szakemberek "lőporos hordóhoz" hasonló állapotokra figyelmeztetnek - írta meg a The Guardian.

Több száz tűzoltó küzd a lángokkal, amelyek eddig csaknem 20 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a négy országban. Az erős szél tovább szítja a tüzeket, a hőmérséklet pedig a hét folyamán ismét emelkedik, és

helyenként akár a 40 Celsius-fokot is elérheti.

A francia Pireneusokban, a spanyol határ közelében hétszáz tűzoltó próbálja megfékezni a több mint ötezer hektárt felégető, elszabadult lángokat, amelyek miatt már több mint tízezer embert kellett kimenekíteni. A tűz kiterjedése vasárnap óta csaknem a háromszorosára nőtt. Laurent Nuñez francia belügyminiszter közölte, hogy idén már öt megyében pusztít erdőtűz, és eddig kétszer akkora terület égett le, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A helyi prefektus a Tour de France hétfői, Spanyolországból Franciaországba tartó pireneusi szakaszán arra utasította a szurkolókat, hogy ne közelítsék meg az útvonalat és a célterületet, így

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a pályán kizárólag a versenyzők és a legszükségesebb kísérőjárművek haladhattak át.

A spanyol oldalon a tűz 2200 hektárt pusztított el, jórészt a védett Les Gavarres természetvédelmi területen, a katalán tűzoltók tájékoztatása szerint pedig a tűzfront hossza elérte a 40 kilométert. A keleti Castellón tartományban több mint ötszáz embert kellett kimenekíteni, miután a lángok elérték a Sierra de Espadán Nemzeti Parkot.

Közép-Portugáliában, Vouzela térségében több mint 1200 tűzoltó, közel 400 jármű és 15 repülőgép küzd a csütörtökön kitört tűzzel, amely vasárnapig 13 ezer hektárt emésztett fel. Spanyolország és Olaszország is segítséget küldött a térségbe, a hatóságok tájékoztatása szerint pedig a lángok 80 százalékát már sikerült megfékezni.

Máshol is jelentős károk keletkeztek, így a horvátországi Hvar szigetén és az albániai Tale térségében is hatalmas tüzek pusztítottak, Görögországban pedig a lángok Thesszaloniki közelében két gyárat is elértek. A hatóságok három elővárosban rendeltek el kitelepítést, és a felszabaduló mérgező füst miatt arra kérték a lakosokat, hogy tartsák zárva az ablakaikat. Athéntól nyugatra, a Mandra környéki fenyveseknél újabb súlyos tűz ütött ki, amelynek megfékezésén jelenleg 210 tűzoltó és 29 légi jármű dolgozik.

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