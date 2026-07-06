Fél év után kimondták: terrortámadás érte Berlint

A hétfőn közzétett jelentésben a bizottság több ajánlást is megfogalmazott. Nagyobb szövetségi támogatást szorgalmaznak a hasonló krízisekre való felkészülés és a katasztrófavédelem fejlesztése érdekében, emellett javasolják egy új fővárosi tisztség, a válságállósági főigazgató (chief resilience officer) pozíciójának létrehozását. A dokumentum

nem tért ki az áramkimaradás okozta teljes anyagi kárra, sem az elkövetők lehetséges indítékaira.

A gyújtogatásos támadás nyomán bekövetkezett berlini áramszünet a második világháború óta a leghosszabb ilyen eset volt Németországban, amely több mint százezer embert érintett. Az ügyben továbbra is a szövetségi ügyészség nyomoz. Az incidens egy korábbi, szeptemberi áramkimaradást követett, és rávilágított a város sebezhetőségére a fagyos téli hónapokban. Mindkét támadás elkövetőjeként baloldali szélsőségesek jelentkeztek.

A bizottság megállapította, hogy bár a szolgáltatást néhány nap alatt sikerült helyreállítani, az eset rávilágított arra,

mennyire felkészületlen Berlin a kiterjedtebb, elhúzódó vagy hibrid veszélyhelyzetek kezelésére.

A jelentésre reagálva Kai Wegner, Berlin kormányzó polgármestere közölte, hogy már folyamatban van egy több mint hatvan intézkedésből álló program, amelynek célja, hogy a várost biztonságosabbá és a válságokkal szemben ellenállóbbá tegye. A politikus hozzátette, hogy a bizottság ajánlásai nyomán további lépéseket is tesznek.

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