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Fontos tévhitet oszlatott el Kármán András az iskolakezdési támogatással kapcsolatban
Gazdaság

Fontos tévhitet oszlatott el Kármán András az iskolakezdési támogatással kapcsolatban

Portfolio
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Az iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis míg előbbi mindenkinek jár, a szociális támogatás azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kármán András pénzügyminiszter.
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A miniszter kiemelte, hogy egy olyan családban, ahol mindkét szülő az átlag felett keres és csak egy 18 év alatti iskoláskorú gyermekük van, az iskolakezdés nem akkora kihívás és a 100 ezer forint nem akkora támogatás, mint a hátrányos helyzetű családok számára, ezért kapják ők ezt a támogatást.

Kármán András arról is beszélt, hogy

a jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit külön kell igényelni.

Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot, egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a 69 825 forint a határ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az illetékes önkormányzat jegyzőjénél kell igényelni, fontos, hogy ezt tegyék meg azok, akik jogosultak rá, így megkapják az iskolakezdési támogatást is.

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