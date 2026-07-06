Fontos tévhitet oszlatott el Kármán András az iskolakezdési támogatással kapcsolatban

Az iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis míg előbbi mindenkinek jár, a szociális támogatás azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kármán András pénzügyminiszter.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A miniszter kiemelte, hogy egy olyan családban, ahol mindkét szülő az átlag felett keres és csak egy 18 év alatti iskoláskorú gyermekük van, az iskolakezdés nem akkora kihívás és a 100 ezer forint nem akkora támogatás, mint a hátrányos helyzetű családok számára, ezért kapják ők ezt a támogatást.

Kármán András arról is beszélt, hogy

a jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit külön kell igényelni.

Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot, egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a 69 825 forint a határ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az illetékes önkormányzat jegyzőjénél kell igényelni, fontos, hogy ezt tegyék meg azok, akik jogosultak rá, így megkapják az iskolakezdési támogatást is.

Címlapkép forrása: Portfolio