Gigantikus jövőalapból formálná át az országot Dél-Korea

Dél-Korea kormánya egy jövőalap létrehozását tervezi, amelyet a félvezetőipari fellendülésből származó adóbevétel-többletből finanszírozna. A forrásokat új növekedési területekre, a fiatalabb generációk támogatására, valamint a mélyülő társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére fordítanák – közölte a kormány egyik vezető tisztségviselője vasárnap.

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Kang Hunsik elnöki kabinetfőnök a kormány és a kormányzó Demokrata Párt közös ülésén elmondta, hogy I Dzsemjong elnök adminisztrációja a jövőalapból finanszírozná a jelentős nemzeti beruházási projekteket, ezzel is erősítve az ország hosszú távú versenyképességét. A kabinetfőnök hangsúlyozta, hogy ezen a Dél-Korea jövőjét meghatározó kritikus ponton nem szabad elpazarolni a félvezető-fellendülésből és egyéb tényezőkből származó többletbevételeket.

A tisztségviselő szerint az alap a kormány három kiemelt projektjét szolgálná, új növekedési hajtóerőket teremtene, és megoldást kínálna a K-alakú gazdasági polarizációra. Emellett lakhatási, vállalkozásindítási és foglalkoztatási támogatást nyújtana a húszas-harmincas éveikben járó fiataloknak. Kang az alapot az I Dzsemjong által kitűzött azon cél sarokkövének nevezte, amely Dél-Koreát globálisan pótolhatatlanná tenné.

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az elnök három nagyszabású, az ország egészére kiterjedő ipari projektet ismertetett. Ezek a félvezetőkre, a fizikai mesterséges intelligenciára és az adatközpontokra összpontosítanak, és több százmilliárd dolláros tervezett beruházásra épülnek a Samsung Electronics, az SK Hynix, valamint állami szervek részéről.

A stratégia célja, hogy

megerősítse Dél-Korea vezető szerepét a félvezető- és a mesterségesintelligencia-iparban, miközben a szöuli agglomeráción kívüli régiók fejlődését is ösztönzi.

Han Szungszuk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a projektek új növekedési motorrá válhatnak, ha a kormány, a kormánypárt és a magánszektor egységes csapatként működik együtt. A tervet a félvezetőket, a mesterséges intelligenciát, az adatközpontokat és a fizikai mesterséges intelligenciát összekapcsoló, harmincéves stratégiaként írta le. Han Bjungdo, a Demokrata Párt frakcióvezetője törvényhozási és költségvetési támogatást ígért a projektek mielőbbi megvalósításához.

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