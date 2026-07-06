Hamarosan megszólal Vitézy Dávid

A délutáni ülésen bizottsági jelentések, valamint több összegző módosító javaslat vitája szerepel a programban. A képviselők egyebek mellett

az egykori állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozataláról,

valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló törvényjavaslatokat tárgyalják.

A pedagógusokat érintő javaslat értelmében már a jelenlegi tanévben megszűnne a teljesítményértékelési rendszer (TÉR), szeptembertől pedig szakmai és társadalmi egyeztetések kezdődnének egy új értékelési rendszer kidolgozásáról. Lannert Judit gyermekügyi és oktatási miniszter szerint a változtatás célja a pedagógusokra nehezedő adminisztrációs terhek csökkentése, valamint egy egyszerűbb és hatékonyabb értékelési rendszer kialakítása.

A parlament emellett tárgyalja azt a törvényjavaslatot is, amelyet a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülve. A tervezet lehetővé tenné az egykori állambiztonsági szervek iratainak – köztük az úgynevezett hatos kartonoknak és a mágnesszalagos nyilvántartásoknak – a nyilvánosságra hozatalát. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljesebb feltárása, miközben biztosítaná a diktatúra áldozatainak személyiségi jogainak védelmét, valamint a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek érvényesülését.

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