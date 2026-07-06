BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Vitézy Dávid
Gazdaság

Hamarosan megszólal Vitézy Dávid

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök a NATO ankarai csúcstalálkozójára utazott, ezért a Parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter helyettesíti és mond majd beszédet. A miniszter beszédéről itt tudósítottuk.

A délutáni ülésen bizottsági jelentések, valamint több összegző módosító javaslat vitája szerepel a programban. A képviselők egyebek mellett

  • az egykori állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozataláról,
  • valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló törvényjavaslatokat tárgyalják.

A pedagógusokat érintő javaslat értelmében már a jelenlegi tanévben megszűnne a teljesítményértékelési rendszer (TÉR), szeptembertől pedig szakmai és társadalmi egyeztetések kezdődnének egy új értékelési rendszer kidolgozásáról. Lannert Judit gyermekügyi és oktatási miniszter szerint a változtatás célja a pedagógusokra nehezedő adminisztrációs terhek csökkentése, valamint egy egyszerűbb és hatékonyabb értékelési rendszer kialakítása.

A parlament emellett tárgyalja azt a törvényjavaslatot is, amelyet a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára készülve. A tervezet lehetővé tenné az egykori állambiztonsági szervek iratainak – köztük az úgynevezett hatos kartonoknak és a mágnesszalagos nyilvántartásoknak – a nyilvánosságra hozatalát. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljesebb feltárása, miközben biztosítaná a diktatúra áldozatainak személyiségi jogainak védelmét, valamint a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek érvényesülését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility