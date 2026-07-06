Hamarosan zárják a könyvet – óriási a kereslet az új papírokra

Jelentős befektetői kereslet mutatkozik a mai deviza állampapír-kibocsátásra: a két kötvényre összesen több mint 9,9 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, az állam 2,5–3 milliárd eurót kíván bevonni. A jelentős kereslet hatására a hozamfelár is számottevően szűkült, a végső hozam akár 30 bázisponttal alacsonyabb lehet a reggeli indikációnál.

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását jelentette be ma reggel. A Reuters jelentése szerint az öt és tízéves értékpapírokra jelentős a befektetői kereslet. A két kötvényre összesen több mint 9,9 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ebből az 5 évesre több mint 4,6 milliárd euró, a 10 évesre több mint 5,3 milliárd euró. A magyar állam összesen csak 2,5–3 milliárd eurót szeretne kibocsátani, vagyis az érdeklődés háromszoros.

A jelentős kereslet hatására szűkült a hozamfelár. A reggeli indikáció szerint az ötéves kötvény hozamfelára (a midswap felett) 115 bázispont, a 10 éves esetében 160 bázispont.

Jelen állás szerint azonban a 30 bázisponttal kisebb is lehet a kialakuló hozam.

A könyvet 14:15-kor zárják, ha addig még több ajánlat érkezik, akár további hozamesés is jöhet.

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A devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.

A végső eredmény holnap dél körül várható, de közel végleges információk már ma délután is érkezhetnek.

Címlapkép forrása: Portfolio