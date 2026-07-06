Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam

A nap folyamán írtuk, hogy jelentős befektetői kereslet mutatkozott a mai deviza állampapír-kibocsátásra: a két kötvényre összesen több mint 9,9 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, az állam 2,5–3 milliárd eurót kíván bevonni. Ez a közbenső jelentés már elég sok információt elárult arról, hogy sikeres lesz a kibocsátás, még akkor is, ha a végleges árazás még nem történt meg.
A kibocsátás végleges mérete a korábban jelzett 2,5-3 milliárd eurós sáv maximuma lett:
1,5 milliárd euró 5 éves kötvényt, és ugyanennyi 10 éves kötvényt tudott értékesíteni az állam.
Összesen 9,4 milliárd eurót meghaladó kereslet érkezett a 3 milliárd eurós kibocsátásra, ez 3,1-szeres túljegyzettséget jelent. A könyv mérete valamivel kisebb lett, mint a nap közbeni 9,9 milliárd euró feletti adat, ami természetes jelenség: a végleges ár meghatározásakor egyes befektetők visszavonják vagy csökkentik ajánlatukat.
A felárak a napközbeni iránymutatásnál is egy kicsivel kedvezőbben alakultak. A reggeli indikáció szerint az ötéves kötvény hozamfelára (a midswap felett) 115 bázispont, a 10 éves esetében 160 bázispont volt. Ennél végül 35 bázisponttal kisebb hozam alakult ki.
|A felárak alakulása
|Időpont
|5 éves
|10 éves
|Reggeli első iránymutatás (IPT)
|MS +115 bp
|MS +160 bp
|Napközbeni iránymutatás
|MS +85 bp
|MS +130 bp
|Végleges ár
|MS +80 bp
|MS +125 bp
|Forrás: Reuters, Portfolio
Ez hozzávetőleg azt jelenti, hogy az adósság kamatterhe 3,6, illetve 4,2% körül alakulhat. Jól mutatja a befektetők kedvezőbb kockázatértékelését, hogy 2023-ban egy 10 éves kibocsátás felára 235 bázispont volt, idén januárban egy 12 évesé pedig 190 bázispont. A forint alapú állampapírok hozama az elmúlt hónapokban még meredekebben esett, ennek oka, hogy amíg a devizaadósságban az országkockázat alakítja a felárat, addig a forint alapú adósságban az országkockázat mellett az árfolyamkockázat is megjelenik.
Ahogy írtuk, a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.
A hivatalos eredmény holnap dél körül várható, de az információk gyakorlatilag véglegesnek tekinthetők.
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