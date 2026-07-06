Hárommilliárd euró devizakötvényt adott el ma az állam

Magyarország sikeresen zárta deviza állampapír-kibocsátását: az állam a tervezett 2,5–3 milliárd eurós sáv maximumát, összesen 3 milliárd eurót vont be 5 és 10 éves kötvények értékesítésével. A kibocsátásra több mint 9,4 milliárd eurónyi kereslet érkezett. A végleges felárak a reggeli iránymutatásnál 35 bázisponttal kedvezőbben alakultak. A kibocsátás hátterében elsősorban az uniós helyreállítási alapból lehívható mintegy 10 milliárd eurónyi támogatás előfinanszírozási igénye áll, az időzítést pedig Magyarország javuló befektetői megítélése is segítette.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A nap folyamán írtuk, hogy jelentős befektetői kereslet mutatkozott a mai deviza állampapír-kibocsátásra: a két kötvényre összesen több mint 9,9 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, az állam 2,5–3 milliárd eurót kíván bevonni. Ez a közbenső jelentés már elég sok információt elárult arról, hogy sikeres lesz a kibocsátás, még akkor is, ha a végleges árazás még nem történt meg.

A kibocsátás végleges mérete a korábban jelzett 2,5-3 milliárd eurós sáv maximuma lett:

1,5 milliárd euró 5 éves kötvényt, és ugyanennyi 10 éves kötvényt tudott értékesíteni az állam.

Összesen 9,4 milliárd eurót meghaladó kereslet érkezett a 3 milliárd eurós kibocsátásra, ez 3,1-szeres túljegyzettséget jelent. A könyv mérete valamivel kisebb lett, mint a nap közbeni 9,9 milliárd euró feletti adat, ami természetes jelenség: a végleges ár meghatározásakor egyes befektetők visszavonják vagy csökkentik ajánlatukat.

A felárak a napközbeni iránymutatásnál is egy kicsivel kedvezőbben alakultak. A reggeli indikáció szerint az ötéves kötvény hozamfelára (a midswap felett) 115 bázispont, a 10 éves esetében 160 bázispont volt. Ennél végül 35 bázisponttal kisebb hozam alakult ki.

A felárak alakulása Időpont 5 éves 10 éves Reggeli első iránymutatás (IPT) MS +115 bp MS +160 bp Napközbeni iránymutatás MS +85 bp MS +130 bp Végleges ár MS +80 bp MS +125 bp Forrás: Reuters, Portfolio

Ez hozzávetőleg azt jelenti, hogy az adósság kamatterhe 3,6, illetve 4,2% körül alakulhat. Jól mutatja a befektetők kedvezőbb kockázatértékelését, hogy 2023-ban egy 10 éves kibocsátás felára 235 bázispont volt, idén januárban egy 12 évesé pedig 190 bázispont. A forint alapú állampapírok hozama az elmúlt hónapokban még meredekebben esett, ennek oka, hogy amíg a devizaadósságban az országkockázat alakítja a felárat, addig a forint alapú adósságban az országkockázat mellett az árfolyamkockázat is megjelenik.

Ahogy írtuk, a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.

A hivatalos eredmény holnap dél körül várható, de az információk gyakorlatilag véglegesnek tekinthetők.

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