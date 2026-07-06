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Itt a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Keddtől tovább emelkednek az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Keddtől tovább emelkednek az üzemanyagárak:

A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni,

amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is.

Jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.06-án):

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  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 595 Ft/liter

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