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Itt az amerikai babakötvény, újszülöttek pénzével tőzsdézik Trump
Gazdaság

Itt az amerikai babakötvény, újszülöttek pénzével tőzsdézik Trump

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Donald Trump elnök hétfői bejelentése szerint az amerikai kormány elhelyezte az első 1000 dolláros összegeket több mint 500 ezer úgynevezett "Trump-számlán". A program célja, hogy az újszülött amerikai állampolgárok már életük kezdetén részesedést szerezzenek a tőkepiacon, és hosszú távon vagyont építhessenek.

Trump a Fehér Ház Ovális Irodájából indította el jelképesen a tőzsdei kereskedést, méghozzá a New York-i Értéktőzsde (NYSE) és a Nasdaq vezetőinek társaságában. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a két rivális tőzsde együttműködése olyan eredmény, amelyet a demokratáknak és a republikánusoknak eddig nem sikerült megvalósítaniuk. Az eseményen részt vett Adena Friedman, a Nasdaq vezérigazgatója, Jeffrey Sprecher, az Intercontinental Exchange vezérigazgatója, valamint Lynn Martin, az NYSE Group elnöke is.

A kezdeményezés a 2025 és 2028 között született amerikai állampolgárokat célozza meg. A befizetéseket automatikusan egy alacsony költségű, hosszú távú növekedésre tervezett indexkövető alapba fektetik. A számlatulajdonosok 18 éves korukban kapnak rendelkezési jogot a megtakarítás felett, ekkor felvehetik az összeget, vagy dönthetnek a befektetés folytatása mellett is. A felhalmozott hozamot csak a kifizetéskor adóztatják meg.

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A támogatók szerint a "Trump-számlák" elősegítik a hosszú távú öngondoskodást és fejlesztik a lakosság pénzügyi tudatosságát. A bírálók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony jövedelmű családok aligha engedhetik meg maguknak a további befizetéseket, így ők nem tudják majd teljes mértékben kihasználni a konstrukció adta előnyöket.

Az új program a már meglévő, adókedvezményes oktatási és nyugdíjcélú megtakarítási formák mellett kínál alternatívát. Trump hangsúlyozta, hogy a terv révén a nehezebb sorsú családok gyermekei is jelentős tőkéhez juthatnak, és

azt tanácsolta a leendő kedvezményezetteknek, hogy a hosszú távon emelkedő részvénypiaci környezetben ne vegyék ki idő előtt a megtakarításaikat.

Számos amerikai nagyvállalat állt be a program mögé munkáltatói hozzájárulásokkal vagy kezdeti befizetésekkel. A támogatók között szerepel a Visa, a Dell és a Comcast is, miközben a Micron félvezetőgyártó óriás 250 millió dolláros támogatást ígért a kezdeményezéshez. Ted Cruz republikánus szenátor úgy vélte, a program lényege, hogy minden amerikai gyermekből tőkés váljon, akik így a legnagyobb hazai vállalatok tulajdonostársaivá léphetnek elő.

Forrás: Reuters

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