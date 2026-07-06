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Kiderült, honnan szerezne pénzt az államcsődök világbajnoka
Gazdaság

Kiderült, honnan szerezne pénzt az államcsődök világbajnoka

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Argentína kormánya multilaterális hitelekből, privatizációkból és belföldi kötvénykibocsátásokból tervezi teljesíteni adósságszolgálatát 2027-ig, így egyelőre elkerüli a nemzetközi kötvénypiacokra való visszatérést – jelentette be Luis Caputo gazdasági miniszter egy hétfői sajtótájékoztatón.

A miniszter elmondása szerint az ország a lehető legalacsonyabb kamatok mellett igyekszik refinanszírozni meglévő adósságát, és nem határozott meg konkrét hozamszintet a globális tőkepiacokra történő visszatérés előfeltételeként.

Ha olcsóbb lehetőségeink vannak, természetesen azokkal fogunk élni

– fogalmazott Caputo.

Argentína 2027-ben komoly devizaadósság-teszt előtt áll, éppen abban az évben, amikor Javier Milei elnök az újraválasztásáért küzd majd. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai szerint

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több mint 23 milliárd dollárnyi deviza-tőketörlesztés válik esedékessé, ami a kamatokkal együtt meghaladja a 32 milliárd dollárt.

A befektetők feszülten figyelik, hogy Mileinek sikerül-e fenntartania a szigorú költségvetési politikát, amely eddig jelentősen hozzájárult az infláció lassításához, így a havi drágulás mértéke a 2023. decemberi 25,5 százalékról májusra 2,1 százalékra mérséklődött.

Caputo visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint a kormány az import megkönnyítésével hátrányos helyzetbe hozta a hazai ipart. A miniszter úgy véli, hogy a korábbi kormányok ahelyett, hogy versenyképesebbé tették volna a nem hatékony ágazatokat, inkább mesterségesen védték azokat. Hangsúlyozta, hogy a kabinet adócsökkentésekkel és infrastruktúra-fejlesztésekkel támogatja a helyi termelőket, hozzátéve, hogy "nem kerülhet többe egy árut az országon belül szállítani, mint Kínába exportálni".

A miniszter szerint a dollárbevételek egy része a Milei-kormány nagyberuházásokat ösztönző rendszeréből (RIGI) származhat, amely elsősorban a bányászati és az energetikai szektorban keltett komoly érdeklődést, de a vasúthálózat privatizációja is jelentős forrást biztosíthat. Kiemelt célként említette a befektetésre ajánlott minősítés elérését, jóllehet Argentína államadóssága – az S&P és a Fitch közelmúltbeli felminősítései ellenére – továbbra is mélyen a spekulatív, azaz a bóvli kategóriában található.

A gazdasági program bírálói ugyanakkor a támogatások megvágásának és a megszorításoknak a lakosságra háruló terheire mutatnak rá, miközben a csökkenő vásárlóerő és a kormányzati korrupciós botrányok Milei népszerűségét is megtépázták. Caputo azonban leszögezte, hogy nem terveznek irányváltást, és úgy fogalmazott, hogy

folytatjuk a kockázatcsökkentés politikáját, és nem térünk el a fiskális és monetáris ortodoxiától.

Forrás: Reuters

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