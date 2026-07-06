Kiderült, mire költ jövőre Európa legerősebb országa

Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint a cél egy erős és válságálló Németország megteremtése. A 2027-es költségvetés egyértelmű prioritása, hogy az országot visszaterelje a növekedési pályára, és belföldön teremtse meg a jövő munkahelyeit. A tervezet egy 2030-ig tartó középtávú pénzügyi keret részét képezi.
A 2027 és 2030 közötti időszakban Németország összesen 838,2 milliárd eurós hitelfelvételt tervez.
Ezt a tavaly elfogadott infrastruktúra-alap, valamint a védelmi kiadásokat megkönnyítő, lazább hitelfelvételi szabályok teszik lehetővé. A 2027-es új hitelfelvételből a központi költségvetés 118,7 milliárd euróval, az infrastruktúra-alap 54,9 milliárd euróval, míg egy különálló védelmi alap 30 milliárd euróval részesedik. Az összesített beruházások értéke a korábbi kormány idején, 2025-ben mért 78,9 milliárd euróról 117,5 milliárd euróra emelkedik.
A magas eladósodottság miatt a kamatterhek 2030-ra csaknem megkétszereződnek, a 2027-es 41,9 milliárd euróról 80,7 milliárd euróra növekedve. Emiatt a Német Iparszövetség (BDI) és a német középvállalkozásokat tömörítő szervezet (DMB) is bírálta a hitelfelvétel mértékét. Tanja Gönner, a BDI főigazgatója szerint 2030-ra az adóbevételek csaknem ötöde kamatfizetésekre mehet el.
A hangsúly egyértelműen a védelmi kiadásokon van, így
a védelmi alapkiadások a 2026-os 82,2 milliárd euróról 2027-re 109 milliárd euróra emelkednek, az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal és egyéb biztonsági tételekkel együtt pedig elérik a 130,1 milliárd eurót.
Klingbeil szerint Vlagyimir Putyinnal szemben nem lehet kiegyensúlyozott költségvetési politikával megvédeni az országot, a védelmi fejlesztések terén elmulasztott három évtizedet pedig a lehető legrövidebb idő alatt be kell pótolni. Az adósságfék tavalyi reformjának köszönhetően, amely mentesíti a védelmi kiadásokat a hitelfelvételi korlát alól, Németország 2026 és 2030 között összesen 783,8 milliárd eurót fordít védelmi célokra. Ebből Ukrajna támogatására 2027-ben 11,6 milliárd, majd 2028-tól évente 8,5 milliárd eurót különítenek el. A védelmi kiadások a GDP arányában a 2026-os 2,8 százalékról 2029-re várhatóan 3,5 százalékra növekednek.
A miniszter rámutatott, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült jelentős előrelépést elérni a költségvetési konszolidáció terén, és teljesen felszámolni a 2027-re prognosztizált 34 milliárd eurós hiányt. Ennek érdekében a kormány megemeli a szeszesitalok jövedéki adóját, valamint csökkenti a szociális juttatásokat és a nyugdíjtámogatásokat. A 2028-ban szükséges kiadáscsökkentések mértéke a tervezetben mintegy 22 milliárd euróra mérséklődött, ám a 2028-at követő időszakra vonatkozóan továbbra is nagyjából 109 milliárd eurós finanszírozási rés tátong. A tervezetről szóló parlamenti viták szeptemberben kezdődnek, a végső elfogadás pedig az év végére várható.
Forrás: Reuters
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