Komoly béremelésről beszélt Kátai-Németh Vilmos

Fokozatos, kiszámítható bérrendezést ígért a szociális ágazatban dolgozóknak Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Parlamentben, hangsúlyozva, hogy a kormány már dolgozik az intézkedéseken, ám azok megvalósítását a költségvetés aktuális állapota is befolyásolja.

A tárcavezető felszólalásában kiemelte, hogy a szociális szférában tevékenykedő mintegy 90 ezer munkavállaló mindennap rendkívül komoly fizikai és lelki megterhelés mellett végzi a munkáját. Kátai-Németh Vilmos köszönetet mondott az ágazat dolgozóinak az áldozatvállalásukért, egyúttal igazat adott azoknak a kritikus hangoknak, amelyek szerint az előző kormányzati ciklusokban a

területet leépítették, a szakembereket pedig megalázták, aminek következtében a szociális munka mára elveszítette a társadalmi vonzerejét.

A miniszter beszámolt arról is, hogy hivatalba lépése óta személyesen is több szociális intézményt meglátogatott, mert elengedhetetlennek tartja a munkavállalók közvetlen megkeresését és véleményük megismerését. Jelezte, hogy a szaktárca a közeljövőben átfogó vizsgálat alá veti a teljes ágazatot.

"A tárca elvégzi a terület teljes körű strukturális átvilágítását és felülvizsgálatát, de a legfontosabb lépés az, hogy mindezt a szakma képviselőivel közvetlenül egyeztetve tegyük meg" – hangsúlyozta a miniszter.

Kátai-Németh Vilmos leszögezte, hogy a kormányzat nem a részleges vagy átmeneti korrekciókban látja a megoldást,

hanem a bérviszonyok tartós stabilizálására törekszik.

"Nem az ad hoc jellegű, egyszeri bérkorrekciók jelentik a megoldást, hanem az érintettek jövedelmi helyzetének kiszámítható, rendszerszintű és tartós rendezése" – mutatott rá a tárcavezető.

Hozzátette, hogy a döntések meghozatalakor és ütemezésekor kötelezően figyelembe kell venni az államháztartás aktuális helyzetét. Kátai-Németh Vilmos megfogalmazása szerint a költségvetés mozgásterét szűkíti, hogy a korábbi időszakban jelentős forrásokat tulajdonítottak el az országból, mindazonáltal kijelentette, hogy a kabinet a büdzsé teherbíró képességének függvényében, fokozatosan teljesíteni fogja a bérfejlesztésre vonatkozó ígéreteit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka