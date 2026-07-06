Komoly kiskaput találtak a Tisza Párt javaslatában

A Tisza Párt a képviselői ciklusok korlátozásáról szóló javaslatát azzal a kitétellel egészítette ki, hogy nem választható meg az a személy, aki összesen legalább tizenkét évig volt képviselő, vagy akit legalább három alkalommal országgyűlési képviselőnek választottak. Jámbor András egy választási szakjogász véleményét kikérve úgy véli, az utóbbi szabály célja egyértelműen a visszaélések elkerülése, megelőzve azt, hogy valaki a tizenkét éves időtartam lejárta előtt lemondjon, majd a következő választáson ismét elinduljon.
Vannak bizonytalanságok
A megfogalmazás azonban több ponton is bizonytalanságot okoz. Az egyik legfőbb probléma a ciklus közben megszerzett mandátumok helyzete, a választási eljárásról szóló törvény ugyanis
nem rendezi egyértelműen, hogy a lemondást követő listás helyettesítés jogilag egyenértékű-e a közvetlen választáson elnyert mandátummal.
Ez a kérdés érintheti többek között Hadházy Ákost, aki korábban Schiffer András mandátumát vette át, Szél Bernadettet, aki Kaufer Virág helyére lépett, valamint Hollik Istvánt is, aki kétszer jutott mandátumhoz ciklus közben. Bár ők összesen nem töltöttek be tizenkét évnyi képviselői tisztséget, három különböző ciklusban is tagjai voltak az Országgyűlésnek.
Ugyancsak tisztázandó azoknak a helyzete, akiket ugyan megválasztottak, de összeférhetetlenség vagy egyéb okok miatt nem vették át a mandátumukat. Jámbor András erre Karácsony Gergely példáját hozta fel, aki 2010 és 2014 között volt parlamenti képviselő, később pedig kétszer is országos listás mandátumot szerzett, ám azokkal nem élt. Bár a jogalkotói szándék feltehetően nem az ő kizárásukra irányult, a javaslat kiterjesztő értelmezése szerint a korlátozás rájuk is vonatkozhatna.
A jelenleg polgármesteri tanácsadóként tevékenykedő korábbi képviselő szerint
a kiskapuk miatt elkerülhetetlen a jogszabályi szöveg pontosítása, különben a vitás esetekben az Alkotmánybíróságnak kell majd állást foglalnia.
Hozzátette, hogy bár a hatalomkoncentráció korlátozását és a politikai elit bebetonozódásának megakadályozását legitim törekvésnek tartja, egy ilyen horderejű módosítást szerencsésebb lenne egy átfogó, új közjogi koncepció kidolgozásával egyidejűleg bevezetni.
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