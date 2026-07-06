Kongatják a vészharangot: nyomás alá kerülhetnek az európai jegybankok

Fabio Panetta, az Európai Központi Bank döntéshozója szerint az európai jegybankokra mind nagyobb nyomás nehezedhet a kormányok részéről, amelyek a növekvő nyugdíjkiadásokkal és az ipari támogatások iránti igényekkel szembesülnek. Németország, Franciaország és Olaszország egyaránt küzd a megemelkedett védelmi kiadások finanszírozásával, az ipar újjáélesztésével, valamint az elöregedő társadalmak miatt túlterhelt jóléti rendszerek fenntartásával.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az olasz jegybank kormányzója egy római rendezvényen meglehetősen szókimondóan fogalmazott. Úgy vélte, szerencsésnek mondhatják magukat, hogy hamarosan nyugdíjba vonulhatnak, mert meglátása szerint

a jegybankok egyre inkább a fiskális dominancia alá kerülnek.

Ez a kifejezés arra a helyzetre utal, amikor a monetáris politikát a költségvetési igények határozzák meg. Panetta hozzátette, hogy amennyiben a szavazók ebbe az irányba mozdulnak el, nem várható el a jegybankoktól, hogy megállítsák ezt a folyamatot.

A jegybankok kulcsszerepet játszanak a kormányok hitelfelvételi költségeinek alakításában, hiszen közvetlenül befolyásolják a rövid távú kamatokat, nyíltpiaci műveleteik révén pedig a kötvényhozamokat is. Panetta megjegyzései a súlyosan eladósodott kormányok és a monetáris hatóságok közötti egyre feszültebb viszonyra utalnak, ami

veszélybe sodorhatja a jegybanki függetlenség évtizedes vívmányait.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Ez a jelenség nem korlátozódik Európára. Japánban Takaicsi Szanae kormánya laza monetáris politikát támogató, úgynevezett galamb döntéshozókat próbál pozícióba hozni a japán jegybank élén a kamatemelések lassítása érdekében. Az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság a múlt héten nem engedélyezte Donald Trumpnak, hogy elbocsássa a jegybankrendszer egyik kormányzóját, ám a Fed így is elszigetelt maradt mint az egyetlen olyan intézmény, amely védve van az elnöki hatalom közvetlen befolyásától.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szintén nem zárta ki, hogy szerepet vállal a jövő évi francia elnökválasztáson, akár csak azért is, hogy európai szemléletet vigyen a nemzeti politikába.

Forrás: Reuters

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