Látványos fordulat a magyar iparban

Májusban az ipari termelés volumene 2,3 százalékkal meghaladta az előző havi szintet, ezzel megerősítette a tavaly év végén indult trendfordulót. A szektor egyre lendületesebb képet mutat, az elmúlt fél év emelkedése elegendő volt ahhoz, hogy
a tavasz végi teljesítmény bő kétéves csúcsnak számítson.
Az ipar már az első negyedévben biztatóan teljesített, 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-növekedéshez 2026 első negyedévében. A négy éve szenvedő szektor talpra állását elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogatja - állapította meg a Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi inflációs jelentésében.
Az ipari szektor erőre kapását már a külkereskedelmi adatok is alátámasztják. Az utóbbi hónapokban úgy tűnt, hogy az export a folyamatosan kiépülő új termelő kapacitások ellenére nem tudott magára találni, ráadásul ez egyre inkább ellentmondásban állt az ipari adatokban látott éledezéssel. A legutóbbi külkereskedelmi jelentéssel ez az ellentmondás enyhült. A kivitelünk euróban számolva éves alapon 7,4%-kal növekedett, ráadásul a KSH az áprilisi adatot is felfelé korrigálta, így az exportadatokban is megjelent a fordulat.
Az ipari növekedés részleteiről a jövő héten látunk majd adatokat, egyelőre a KSH szóbeli közlése alapján annyit tudunk, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült éves alapon, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be. Fontos azonban tudni, hogy ezek az éves alapú összevetések elég megtévesztőek trendforduló idején. Most tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy a nyers adatok alapján éves alapon még ipari visszaesést látunk, miközben naptárhatástól szűrve már 5,4%-os emelkedés volt májusban.
Mindenesetre a KSH közleménye az elmúlt hónapok mintáit türközi vissza: az elektronikai és járműipar kapacitásbővítések végre a termelésben is meglátszanak, ugyanakkor az akkumulátorgyártás továbbra is döcög.
Az ipar biztató számai alapján bízhatunk abban, hogy a második negyedévben is bővülni tudott a magyar gazdaság. Ez nem volt egyértelmű eddig, hiszen nem lehetett tudni, hogy a választások előtti tesztoszteronkúra mennyire veti vissza a következő időszakban a teljesítményt. Most viszont úgy tűnik, hogy a lakossági fogyasztás lendülete kitart (erre utalnak a ma megjelent kiskereskedelmi adatok is), az ipar pedig rövid bázison akár fél százalékpontot is húzhat a GDP-n.
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