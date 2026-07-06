Látványos fordulat a magyar iparban

Májusban az ipari termelés volumene 2,3 százalékkal nőtt havi alapon, ezzel bő kétéves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly év végén indult trendfordulót. Az ipar 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-növekedéshez 2026 első negyedévében, amit elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogat. A javulást a külkereskedelmi adatok is alátámasztják, így elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság tényleg kapott végre egy második növekedési motort a lakossági fogyasztás mellé.

Májusban az ipari termelés volumene 2,3 százalékkal meghaladta az előző havi szintet, ezzel megerősítette a tavaly év végén indult trendfordulót. A szektor egyre lendületesebb képet mutat, az elmúlt fél év emelkedése elegendő volt ahhoz, hogy

a tavasz végi teljesítmény bő kétéves csúcsnak számítson.

Az ipar már az első negyedévben biztatóan teljesített, 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-növekedéshez 2026 első negyedévében. A négy éve szenvedő szektor talpra állását elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogatja - állapította meg a Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi inflációs jelentésében.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 28. Új motort kap a magyar gazdaság - az MNB már látja az ipari fordulatot

Az ipari szektor erőre kapását már a külkereskedelmi adatok is alátámasztják. Az utóbbi hónapokban úgy tűnt, hogy az export a folyamatosan kiépülő új termelő kapacitások ellenére nem tudott magára találni, ráadásul ez egyre inkább ellentmondásban állt az ipari adatokban látott éledezéssel. A legutóbbi külkereskedelmi jelentéssel ez az ellentmondás enyhült. A kivitelünk euróban számolva éves alapon 7,4%-kal növekedett, ráadásul a KSH az áprilisi adatot is felfelé korrigálta, így az exportadatokban is megjelent a fordulat.

Az ipari növekedés részleteiről a jövő héten látunk majd adatokat, egyelőre a KSH szóbeli közlése alapján annyit tudunk, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült éves alapon, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be. Fontos azonban tudni, hogy ezek az éves alapú összevetések elég megtévesztőek trendforduló idején. Most tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy a nyers adatok alapján éves alapon még ipari visszaesést látunk, miközben naptárhatástól szűrve már 5,4%-os emelkedés volt májusban.

Mindenesetre a KSH közleménye az elmúlt hónapok mintáit türközi vissza: az elektronikai és járműipar kapacitásbővítések végre a termelésben is meglátszanak, ugyanakkor az akkumulátorgyártás továbbra is döcög.

Az ipar biztató számai alapján bízhatunk abban, hogy a második negyedévben is bővülni tudott a magyar gazdaság. Ez nem volt egyértelmű eddig, hiszen nem lehetett tudni, hogy a választások előtti tesztoszteronkúra mennyire veti vissza a következő időszakban a teljesítményt. Most viszont úgy tűnik, hogy a lakossági fogyasztás lendülete kitart (erre utalnak a ma megjelent kiskereskedelmi adatok is), az ipar pedig rövid bázison akár fél százalékpontot is húzhat a GDP-n.

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