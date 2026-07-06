Magyarország számára is érdekes áramtarifa szabályozás jön Litvániában

A litván energiaszabályozó hatóság által jóváhagyott új tarifarendszer célja, hogy a nagy ipari fogyasztókat rugalmasabb energiafelhasználásra ösztönözze, ezzel mérsékelve a villamosenergia-rendszer költségeit és a nagykereskedelmi árak ingadozását.

Az új konstrukciót a nagyfeszültségű átviteli hálózatra közvetlenül csatlakozó vállalatok választhatják majd. A dinamikus tarifa közvetlenül a másnapi nagykereskedelmi villamosenergia-árak alakulásához igazodik:

HA AZ ÁRAM TŐZSDEI ÁRA NULLÁRA VAGY NEGATÍV TARTOMÁNYBA SÜLLYED, AZ ÉRINTETT VÁLLALATOK ÁTVITELI DÍJA IS NULLÁRA CSÖKKENHET.

A rendszer ezzel arra ösztönzi a nagyfogyasztókat, hogy az energiaigényes tevékenységeiket az alacsony árú, jellemzően magas megújulóenergia-termeléssel jellemezhető időszakokra időzítsék.

További kedvezményeket kaphatnak azok a vállalatok, amelyek a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában is részt vesznek. A nagyfogyasztók akár 50 százalékkal csökkenthetik, vagy teljesen lenullázhatják a rendszerszintű szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjaikat, ha rendszerkritikus helyzetekben lehetővé teszik a Litgrid számára fogyasztásuk korlátozását vagy szabályozását.

Külön kedvezmény vonatkozik majd a legnagyobb ipari fogyasztókra is. Az évi 500 gigawattóránál több villamos energiát felhasználó vállalatok az ezt meghaladó fogyasztásuk után nulla centes átviteli díjat fizethetnek.

A részvétel önkéntes lesz, a jelenlegi fix tarifarendszer továbbra is elérhető marad. Andrius Šemeškevičius, a Litgrid vezérigazgatója szerint

a dinamikus tarifák nemcsak az érintett nagyfogyasztóknak kedvezhetnek, hanem a teljes villamosenergia-rendszernek.

A rugalmas fogyasztás mérsékelheti a nagykereskedelmi árak kilengéseit, és növelheti a rendszer kiegyensúlyozásához rendelkezésre álló kapacitásokat.

A rendszerirányító szerint

az új konstrukció különösen vonzó lehet a litván átviteli hálózathoz csatlakozni tervező adatközpontok, elektrolizálók (zöld hidrogén előállítók) számára.

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