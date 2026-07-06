Másfajta szúnyogok támadnak, mint korábban – További 151 településen indul a szúnyoggyérítés

Az elmúlt évtizedben a lakókörnyezetben található kisebb vízgyűjtőkben jelentősen megváltozott a szúnyogok faji összetétele.

A korábban főként madarak vérét szívó hazai fajok életterét fokozatosan átvették az invazív szúnyogfajok,

köztük a nappal is aktív ázsiai tigrisszúnyog, amely kifejezetten az embert támadja. Emellett a közeli erdőkből a lakóövezetekbe átrepülő hazai fajok is növelik a szúnyogártalmat.

A vérszívók elleni védekezés a héten több mint 31 ezer hektárt érint. Földi kémiai gyérítést végeznek Budapest III. és IV. kerületében, valamint Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegye településein. A szakemberek a lakott területeken, platós gépjárművekről permeteznek az esti és az éjszakai órákban. Az alkalmazott készítményt apró cseppekre bontva, rendkívül alacsony dózisban juttatják ki a levegőbe, így az

sem az emberekre, sem a háziállatokra, sem pedig a méhekre nem jelent veszélyt.

A nyári záporok és zivatarok után a házak körül számos apró, ideiglenes vízgyűjtő jön létre, amelyek ideális fejlődési környezetet biztosítanak a rovaroknak. Mivel az akár néhány deciliternyi vízben tömegesen kikelő lárvák ellen központilag nem lehet hatékonyan védekezni, a szúnyogok számának csökkentéséhez elengedhetetlen a lakossági odafigyelés. A kertekben lévő edények, kint hagyott használati tárgyak és egyéb víztározók rendszeres kiürítésével vagy letakarásával jelentősen visszaszorítható a vérszívók szaporodása.

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