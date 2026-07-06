Megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje

A QTS volt az utolsó fejlesztő, amely még kitartott a projekt mellett.

A Brookfield által támogatott társfejlesztő, a Compass Datacenters már áprilisban visszavonta saját fellebbezését, és ugyanebben a hónapban a Prince William megyei felügyelőtestület is kiszállt a perből, miután közel kétmillió dollárnyi adófizetői pénzt költött az eredeti övezeti átminősítés védelmére.

A bíróság azért semmisítette meg márciusban a 2023-ban jóváhagyott átminősítést, mert megállapította, hogy a megye által közzétett hirdetmény nem felelt meg annak az állami előírásnak, amely legalább hatnapos időközt ír elő az újsághirdetések megjelenése között.

A QTS a visszavonási beadványában úgy fogalmazott, hogy a projekt "éveken át tartó tervezésen, elemzésen és nyilvános véleményezésen ment keresztül", és több tízmilliárd dollárnyi tőkebefektetést, valamint több ezer munkahelyet teremtett volna a megyében. A cég hozzátette, hogy Virginia továbbra is kulcsfontosságú piacot jelent számára, így

a meglévő észak-virginiai jelenléte mellett egy 5 milliárd dolláros beruházást is megvalósít a richmondi régióban.

A visszalépésre néhány nappal azután került sor, hogy a Blackstone megállapodott a Digital Realtyvel három, már felépített és bérbe adott észak-virginiai adatközpont teljes tulajdonjogának átadásáról. A 7,8 milliárd dollárra értékelt létesítményekért a Digital Realty egy 3,5 milliárd dolláros készpénz- és részvénytranzakció keretében fizetett, ez a lépés azonban nem a kivonulást jelenti, hanem egy meglévő közös vállalat kiterjesztését.

Észak-Virginia továbbra is a szektor legnagyobb központja, ahol nagyobb kapacitás összpontosul, mint a világ bármely más pontján. A régió terjeszkedése azonban egyre gyakrabban ütközik lakossági ellenállásba a földhasználat, a vízfogyasztás, valamint a villamosenergia-hálózat terhelése miatt. Több tagállam vezetett már be vagy fontolgat építési moratóriumot és szigorúbb engedélyezési eljárásokat, miközben a hálózatüzemeltetők egyes térségekben már elvárják a fejlesztőktől, hogy saját áramtermelésről gondoskodjanak.

Egy májusi Gallup-felmérés szerint az amerikaiak 71 százaléka ellenzi, hogy a lakókörnyezetében adatközpont épüljenek.

A Blackstone számára a Digital Gateway projekt bukása nem változtat az összképen, hiszen a társaság globálisan több mint 150 milliárd dollár értékű adatközpont-portfóliót kezel, májusban pedig 1,75 milliárd dollárnyi forrást vont be azzal, hogy bevezette akvizíciós vállalatát, a Blackstone Digital Infrastructure Trustot a New York-i tőzsdére.

A Prince William megyei eset ugyanakkor rávilágít arra, hogy a helyi ellenállás megszerveződése esetén még az iparág legnagyobb szereplői is alulmaradhatnak egy földhasználati vitában.

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