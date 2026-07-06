Megjött a hivatalos bejelentés: kiderült, milyen áron adósodott el Magyarország euróban

A 2032-ben lejáró állampapírok esetében a midswap felett 80 bázispontos hozamfelár azt jelenti, hogy 3,5%-os kuponnal, 3,62%-os hozam mellett keltek el a papírok, míg a 2037-es lejárat esetében a hozamfelár 125 bázispont lett, ami 4,25%-os kupont és 4,282%-os hozamot jelent a gyakorlatban.
Az eurókötvényeket a másodpiaci hozamokon, kibocsátási prémium nélkül sikerült árazni
- hangsúlyozza az ÁKK közleménye.
Ahogy napközben írtuk, a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.
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