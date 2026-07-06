Megjött a hivatalos bejelentés: kiderült, milyen áron adósodott el Magyarország euróban

Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt hétfőn, a papírokra nagyjából háromszoros túljegyzés volt – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közleményéből. Az adósságkezelő azt is elárulta, mekkora hozamot kell fizetni az öt- és tízéves papírok után.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A 2032-ben lejáró állampapírok esetében a midswap felett 80 bázispontos hozamfelár azt jelenti, hogy 3,5%-os kuponnal, 3,62%-os hozam mellett keltek el a papírok, míg a 2037-es lejárat esetében a hozamfelár 125 bázispont lett, ami 4,25%-os kupont és 4,282%-os hozamot jelent a gyakorlatban.

Az eurókötvényeket a másodpiaci hozamokon, kibocsátási prémium nélkül sikerült árazni

- hangsúlyozza az ÁKK közleménye.

Ahogy napközben írtuk, a devizakibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat: rövid távon jelentős likviditásra van szükség, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi (mintegy 3550 milliárd forintnyi) támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Az időzítés piaci szempontból is kedvező, mivel javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamok, és az ÁKK az elmúlt hetekben a forintalapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni.

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