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Megjött a várva várt előrejelzés: ilyen lesz a szezon időjárása Horvátországban
Gazdaság

Megjött a várva várt előrejelzés: ilyen lesz a szezon időjárása Horvátországban

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Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az átlagosnál melegebb nyárra és őszre lehet számítani, és a hőmérséklet várhatóan egészen 2026 késő őszéig a hosszú távú átlag felett alakul - számolt be a Croatia Week.

Bojan Lipovšćak meteorológus az N1 hírcsatornának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a szezonális előrejelzések nem a napi időjárást jósolják meg, hanem azt becslik meg, hogy a hőmérséklet és a csapadék mekkora valószínűséggel alakul a hosszú távú éghajlati átlag felett vagy alatt. Az előrejelzés egyébként 51 szimuláció együttesén alapul.

Az ECMWF modellje szerint

a július nagyjából 0,5–1 °C-kal lesz melegebb az átlagosnál,

és nagy valószínűséggel egy stabil, magas légnyomású időjárási rendszer határozza majd meg a térség időjárását. Ez gyakori trópusi éjszakákat hozhat, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 °C alá, valamint 30 °C-ot meghaladó, forró nappalokat eredményezhet. A csapadék mennyisége az átlag körül vagy az alatt alakulhat, jórészt hosszabb száraz időszakokkal tarkított, rövid, heves zivatarok formájában.

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Az augusztus szintén az átlagosnál melegebbnek ígérkezik,

bár a csapadékra vonatkozó előrejelzések bizonytalanabbak. Intenzívebb hőhullámok is előfordulhatnak, különösen olyankor, amikor Észak-Afrika felől igen meleg légtömegek áramlanak észak felé.

A szeptember is melegebb lehet a szokásosnál,

ami meghosszabbíthatja a nyarat, különösen az Adria partvidékén, ahol a tenger hőmérséklete jóval az átlag felett maradhat. A csapadékot illetően azonban nagy a bizonytalanság, mert elképzelhető, hogy nedvesebb atlanti légtömegek érik el a térséget, amelyek markánsabb időjárási rendszereket hozhatnak létre. Így a nyári szárazságot követően a szeptember hozhatja meg az első jelentős viharokat.

Az előrejelzés szerint az átlag feletti hőmérslet októberben és novemberben is folytatódik, ám ekkor már gyakoribbá válhat a hideg levegő betörése Észak-Európa felől. A meteorológusok szerint ez a minta egyre jellemzőbbé válik a Földközi-tenger térségében, az Adria horvátországi partvidékén és a Balkánon, ami növeli a szélsőséges időjárási jelenségek, különösen a hosszú száraz időszakokat követő heves esőzések kialakulásának valószínűségét.

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