Meglepő adat jött Németországból

Májusban ismét emelkedtek a német gyáripari megrendelések, ami tovább táplálja a reményeket, hogy az iparág fokozatosan magára talál. A megrendelések havi szinten 1,9 százalékkal nőttek az áprilisi 3,8 százalékos visszaesés után, míg éves összevetésben 6,2 százalékos bővülést mértek - írja elemzésében az ING.
Bármilyen meglepő, a közel-keleti konfliktus részben még élénkítette is a német feldolgozóipart. Kezdetben a készletfelhalmozás adott támaszt a szektornak, újabban pedig egyes vállalatok abból profitálnak, hogy
ázsiai versenytársaikat érzékenyebben érintik a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi útvonalak fennakadásai.
A biztató adatok ellenére a rendelésállomány csak lassan épül fel. A tavalyi, elsősorban a hadiipar erős keresletére támaszkodó fellendülés után a szektor idén nehezen kapott erőre. Míg tavaly szeptember és december között havi 4 százalék feletti növekedést regisztráltak, addig idén – a rendkívül gyenge, mínusz 11,5 százalékos januári adatot leszámítva – jellemzően mindössze 1 százalék körül alakult a havi bővülés.
Összességében nem igazolódtak be azok a kezdeti félelmek, amelyek szerint a közel-keleti konfliktus újabb fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban, így a német ipar lényegében kisebb zökkenőkkel vészelte át ezt az időszakot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan porszem került a gépezetbe az Nvidiánál, késik az új csodafegyver
Örülhetnek a riválisok.
Az év egyik legnagyobb tőzsdei dobására készül a chipóriás az Egyesült Államokban
Ma indítják el a bevezetést.
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Jön a friss inflációs adat.
Történelmi csúcsra lőtték a tőzsdéket, de a héten igazi stresszteszt következik
A forint és a dollár sorsát meghatározó hírek érkeznek.
Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje
Hiába, 41 éves.
Tisztázta Netanjahu, milyen a viszonya Trumppal
"Bármely családban, illetve szoros barátságban vannak véleménykülönbségek."
Jön a héten a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó
Megvitatják, mi legyen a háborúval és a békével.
Zelenszkij nagyszabású orosz támadássorozatra számít a napokban
A világon igenis elég légvédelmi rendszer van, ezeket Ukrajna rendelkezésére kell bocsájtani - írta.
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!