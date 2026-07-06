Meglepő adat jött Németországból

Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.

Májusban ismét emelkedtek a német gyáripari megrendelések, ami tovább táplálja a reményeket, hogy az iparág fokozatosan magára talál. A megrendelések havi szinten 1,9 százalékkal nőttek az áprilisi 3,8 százalékos visszaesés után, míg éves összevetésben 6,2 százalékos bővülést mértek - írja elemzésében az ING.

Bármilyen meglepő, a közel-keleti konfliktus részben még élénkítette is a német feldolgozóipart. Kezdetben a készletfelhalmozás adott támaszt a szektornak, újabban pedig egyes vállalatok abból profitálnak, hogy

ázsiai versenytársaikat érzékenyebben érintik a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi útvonalak fennakadásai.

A biztató adatok ellenére a rendelésállomány csak lassan épül fel. A tavalyi, elsősorban a hadiipar erős keresletére támaszkodó fellendülés után a szektor idén nehezen kapott erőre. Míg tavaly szeptember és december között havi 4 százalék feletti növekedést regisztráltak, addig idén – a rendkívül gyenge, mínusz 11,5 százalékos januári adatot leszámítva – jellemzően mindössze 1 százalék körül alakult a havi bővülés.

Összességében nem igazolódtak be azok a kezdeti félelmek, amelyek szerint a közel-keleti konfliktus újabb fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban, így a német ipar lényegében kisebb zökkenőkkel vészelte át ezt az időszakot.

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